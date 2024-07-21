Это растение очистит воздух в квартире лучше пылесоса: дышать станет легче

Жители мегаполисов часто сталкиваются с проблемой загрязнения воздуха, причем не только на улице, но и в своих домах. Это заставляет их тратить деньги на дорогие очистители воздуха или вовсе не проветривать квартиры. Однако есть способ улучшить качество воздуха дома без лишних затрат, сообщает „Рамблер“.