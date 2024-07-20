Пять комнатных растений, которые выживут в любых условиях (даже если вы постоянно о них забываете)

Щучий хвост

Сюрприз? Скорее всего, нет. Сансевиерия – это крупное комнатное растение, которое практически всегда присутствовало в интерьере. Все мы встречались с ним на автостанциях, в школах и поликлиниках. И для этого есть свои основания. Сансевиерия – это отличный вариант для тех, у кого не так много мест в доме, куда можно поставить цветочный горшок. Растение выживет и на солнце, и в тени, и даже без особого полива. Последнее даже предпочтительнее: поливать щучий хвост лучше пореже, поскольку слишком много влаги может стать причиной гниения корней и растение погибнет.