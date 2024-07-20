20.07.2024, 09:41
Пять комнатных растений, которые выживут в любых условиях (даже если вы постоянно о них забываете)
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Обычно комнатные растения не требуют чрезмерных усилий по уходу. И все же нам далеко не всегда удается содержать их в лучшем виде. Сначала один пожелтевший лист и есть еще надежда, что ничего страшного не произошло. Но потом растение (у которого есть не только сорт, но даже название!) погибает полностью. Если вы тоже не очень-то способный к садоводству человек, то стоит выбирать растения, которые в состоянии выжить практически в любых условиях, пишет Delfi Dom&Sad.