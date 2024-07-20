Наш сад
20.07.2024, 09:41

Пять комнатных растений, которые выживут в любых условиях (даже если вы постоянно о них забываете)

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Обычно комнатные растения не требуют чрезмерных усилий по уходу. И все же нам далеко не всегда удается содержать их в лучшем виде. Сначала один пожелтевший лист и есть еще надежда, что ничего страшного не произошло. Но потом растение (у которого есть не только сорт, но даже название!) погибает полностью. Если вы тоже не очень-то способный к садоводству человек, то стоит выбирать растения, которые в состоянии выжить практически в любых условиях, пишет Delfi Dom&Sad.

Щучий хвост

Сюрприз? Скорее всего, нет. Сансевиерия – это крупное комнатное растение, которое практически всегда присутствовало в интерьере. Все мы встречались с ним на автостанциях, в школах и поликлиниках. И для этого есть свои основания. Сансевиерия – это отличный вариант для тех, у кого не так много мест в доме, куда можно поставить цветочный горшок. Растение выживет и на солнце, и в тени, и даже без особого полива. Последнее даже предпочтительнее: поливать щучий хвост лучше пореже, поскольку слишком много влаги может стать причиной гниения корней и растение погибнет.

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