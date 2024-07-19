Пять трендов дизайна, которые стали невероятно популярными в таллиннских новостройках

Недавно Kaamos запустила для своих клиентов платформу для дизайна интерьера квартиры — Kaamos Marketplace, которая обеспечивает более быстрый процесс покупки, визуальный обзор будущего дома и возможность выбрать пакет отделки и мебель по своему вкусу.

По словам руководителя проекта э-продаж и клиентского опыта Kaamos, Сигне Кыйв, за короткий период времени платформа стала популярной. На основе выбора покупателей в проектах Vikimõisa и Kopli Elu Maja, четко видны текущие потребности и предпочтения в интерьере новостроек.

Практичный дизайн кухонной мебели

По данным Marketplace, самыми популярными стали кухни в теплых светло-серых оттенках с темной рабочей поверхностью и задней панелью.

„Из материалов предпочитается окрашенный МДФ, который немного дороже альтернатив, но обеспечивает прочность и долговечность благодаря сырью и технологии производства“, — объяснила Кыйв. Она добавила, что увеличилось использование природных спокойных тонов и выбор устойчивых и экологически чистых материалов.

По ее словам, по практическим соображениям предпочтение отдается решениям с максимальным количеством настенных шкафов, которые можно дополнить тонированными стеклянными дверцами и уютной светодиодной подсветкой.

Также важно, чтобы кухня гармонировала с остальной отделкой интерьера „Встроенная в мебель кухонная техника обеспечивает спокойный и элегантный общий вид, а расположение духовки в шкафу на высоте рабочей поверхности позволяет следить за приготовлением пищи, не наклоняясь“, — добавила Кыйв.

По-прежнему высоко ценится качественная каменная рабочая поверхность и кухонный островок в более просторных квартирах.

Эргономичные гардеробные решения

„Гардеробная — это не просто место для хранения, а пространство, спроектированное для максимального использования с эстетической организованностью“, — сказала Кыйв. Она добавила, что домовладельцы ценят функциональность и практичность гардеробных, дополненную красивым дизайном и гармонией с остальной отделкой квартиры.