Читательница: обнаружила в саду испанского слизня, до чего ж они противные

„Прочитала совет – посыпать их солью, мол, это их надежно уничтожает вместе с яйцами, а если раздавить слизня, то яйца останутся целы, и это не помешает размножению. Но нет, посыплешь солью, а потом на его месте отвратительный „плевок“ остается. Лучше уж собрать в ведро и в костер… Помню, что раньше информацию об этих слизнях собирали в каком-то учреждении, картографировали их распространение. Я хочу тоже дать информацию, где они появились, потому что до этого лета у нас их на даче не было“, - интересуется женщина.

От редакции

Испанский слизень – чужеродный вид, который впервые был замечен в Эстонии в 2008 году. К настоящему времени они уже массово встречаются в некоторых районах. Такие слизни наносят большой вред огородам и садам, поскольку они весьма прожорливы и практически не имеют в наших краях естественных врагов.

Картографировать места распространения слизней можно на странице teokaart.keskkonnaamet.ee. Страничка доступна на эстонском и русском языках, сообщили в Департаменте окружающей среды. Внося данные о географическом положении и количестве замеченных особей, следует также добавлять фотографии слизней для уверенности, что это – именно испанский слизень, а не безопасные для нашей экосистемы черно-синий или большой придорожный слизни.

Районы распространения чужеродных видов необходимо знать, чтобы предоставить более эффективные рекомендации по борьбе со слизнями. На сайте Департамента окружающей среды keskkonnaamet.ee можно найти советы по борьбе с ними на эстонском языке.

Источник: keskkonnaamet.ee