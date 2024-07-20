Кухонные принадлежности, которые на самом деле бесполезны
Современные кухни часто переполнены всевозможными гаджетами, которые обещают облегчить жизнь и ускорить процесс приготовления пищи. Однако, далеко не все из них действительно полезны. „Рамблер“ рассказал про те, на которые не стоит тратить деньги.
Йогуртница
Йогурт можно легко приготовить без специального прибора. Для этого достаточно смешать молоко с йогуртовой закваской в банке и оставить в теплом месте на несколько часов. Этот гаджет занимает много места и используется редко, если только вы не из тех фанатов йогурта, кто ест его ежедневно. Кроме того, йогуртница может потребовать регулярного ухода и замены деталей, что добавляет лишние хлопоты.
Аппарат для попкорна
Существует множество способов приготовить попкорн без специального устройства: в микроволновке, на плите или в духовке. Домашние аппараты для попкорна часто громоздкие и неудобные в хранении. Более того, многие из них не имеют значительных преимуществ перед традиционными методами приготовления попкорна, а некоторые даже могут привести к неравномерному взрыванию зерен. В итоге, проще и быстрее воспользоваться обычной кастрюлей с крышкой или специальным пакетом для микроволновки.
Овощечистка для авокадо
Овощечистка для авокадо — это узкоспециализированный прибор, который сложно использовать для чего-то еще. Обычным ножом и ложкой можно очистить авокадо не менее эффективно. Кроме того, такие приборы часто имеют много мелких деталей, которые сложно мыть и сушить, а их пластмассовые части могут быстро изнашиваться.
Яйцеварка
Приготовить яйца можно в обычной кастрюле с водой. Яйцеварка — это еще один прибор, который занимает место и не приносит значительного удобства. Такие устройства часто имеют ограниченную вместимость и требуют дополнительного времени на подготовку и уборку. В кастрюле можно сразу отварить любое количество яиц в разной степени готовности, а контролировать процесс можно простым таймером на смартфоне.
Кухонные ножницы для зелени
Хотя ножницы для трав могут ускорить процесс нарезки зелени, обычный нож справляется с этой задачей не хуже. Ножницы сложно чистить и они часто не оправдывают своих ожиданий. Лезвия могут затупиться со временем, а из-за сложности конструкции их трудно полностью очистить от остатков зелени. Обычный острый нож более универсален и легко моется, что делает его более практичным инструментом на кухне.