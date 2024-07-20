Кухонные принадлежности, которые на самом деле бесполезны

Йогуртница

Йогурт можно легко приготовить без специального прибора. Для этого достаточно смешать молоко с йогуртовой закваской в банке и оставить в теплом месте на несколько часов. Этот гаджет занимает много места и используется редко, если только вы не из тех фанатов йогурта, кто ест его ежедневно. Кроме того, йогуртница может потребовать регулярного ухода и замены деталей, что добавляет лишние хлопоты.

Аппарат для попкорна

Существует множество способов приготовить попкорн без специального устройства: в микроволновке, на плите или в духовке. Домашние аппараты для попкорна часто громоздкие и неудобные в хранении. Более того, многие из них не имеют значительных преимуществ перед традиционными методами приготовления попкорна, а некоторые даже могут привести к неравномерному взрыванию зерен. В итоге, проще и быстрее воспользоваться обычной кастрюлей с крышкой или специальным пакетом для микроволновки.

Овощечистка для авокадо

Овощечистка для авокадо — это узкоспециализированный прибор, который сложно использовать для чего-то еще. Обычным ножом и ложкой можно очистить авокадо не менее эффективно. Кроме того, такие приборы часто имеют много мелких деталей, которые сложно мыть и сушить, а их пластмассовые части могут быстро изнашиваться.

Яйцеварка

Приготовить яйца можно в обычной кастрюле с водой. Яйцеварка — это еще один прибор, который занимает место и не приносит значительного удобства. Такие устройства часто имеют ограниченную вместимость и требуют дополнительного времени на подготовку и уборку. В кастрюле можно сразу отварить любое количество яиц в разной степени готовности, а контролировать процесс можно простым таймером на смартфоне.

Кухонные ножницы для зелени

Хотя ножницы для трав могут ускорить процесс нарезки зелени, обычный нож справляется с этой задачей не хуже. Ножницы сложно чистить и они часто не оправдывают своих ожиданий. Лезвия могут затупиться со временем, а из-за сложности конструкции их трудно полностью очистить от остатков зелени. Обычный острый нож более универсален и легко моется, что делает его более практичным инструментом на кухне.