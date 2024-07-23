ФОТО | Вот так преображение! В бывшей винокурне построили уютное и стильное жилище
Если в Эстонии на порталах недвижимости до недавнего времени лишь изредка выставляли на продажу несколько объектов, в которых некогда действовали винокурни, то в Швеции большинство винокуренных заводов той же эпохи обрели новый облик. Например, винокурню Яшнас (Gärsnäs) владельцы отреставрировали, жилые помещения и пекарня вдохновляют своим дизайном.
Нынешние собственники здания, имеющего интересную историю, занялись его реконструкцией еще в 1990-е годы, когда бывшие промышленные здания еще не были так популярны и востребованы, как сейчас. За прошедшие годы интерьеры претерпели изменения, но в очаровательном богемном дизайне присутствуют варианты десятилетней давности, которые и сегодня выглядят стильно и свежо.
В здании, площадь которого 332 квадратных метра, благодаря просторным помещениям, высоким потолкам и арочным окнам царит интересная атмосфера. Каждая комната, в которую вы попадаете, предлагает открытия и сюрпризы благодаря интересным деталям и веселым цветовым решениям.
В интерьере смешались разные эпохи: классика скандинавского дизайна и старинная мебель из хуторского дома. В результате получился эклектичный и богемный интерьер.
При восстановлении потолков использовали натуральную древесину. Стены оштукатурили вручную, причем не самым тщательным образом, чтобы сохранить ощущение вневременности и избежать „евроремонта“. К зданию, построенному в начале XX века, примыкает большой сад с фруктовыми деревьями и дикорастущими растениями.
Смотрите галерею:
Источник: Fantastic Frank
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.