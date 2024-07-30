Именно так приготовление еды и уборка кухни становится очень простым и быстрым делом!

Универсальным этот ручной миксер делает также то, что он имеет семь скоростей, что позволяет на небольшой скорости перемешивать более крупные, на средней скорости взбивать, например, напримермаслои сахар, а высокие скорости предназначены для взбивания яичных белков или сливок, а также кремов. И немного роскоши – прибор оснащен насадками Turbo Beater II из нержавеющей стали, специально разработанными для тщательного смешивания ингредиентов.

Универсальным кухонным прибором, которым вы, наверное, будете пользоваться особенно часто, безусловно является беспроводной ручной миксер KitchenAid Go с функцией плавного пуска Soft Start, она увеличивает скорость взбивания постепенно, чтобы ингредиенты не разбрызгивались на вашу одежду, что в случае обычного миксера, нужно признать, случается довольно часто. Миксер сконструирован таким образом, чтобы уменьшить беспорядок при приготовлении пищи: он устойчив в вертикальном положении и венчики не соприкасаются с рабочей поверхностью.

Эти кухонные приборы очень компактны и подходят даже для небольших кухонь – они прекрасно помещаются в ящиках и на полках. Чтобы избежать проблем с проводами, каждый беспроводной прибор KitchenAid Go оснащен легко снимающмся и заряжающимся аккумулятором, и благодаря этому вы можете легко приготовить еду в любом месте и в любое время. В большинстве кухонь зачастую нет розетки там, где она необходима, ну а эти устройства позволяют готовить на любой кухне, а также на террасе или в кемпере.

Например, если вы планируете провести приятный летний вечер с друзьями, и нужно приготовить несколько вкусных блюд и напитков, хорошими помощниками в этом станут беспроводной ручной миксер (Cordless Hand Mixer), погружной блендер (Hand Blender), измельчитель (Food Chopper), мини-блендер (Personal Blender), кофемолка (Coffee Grinder) и кухонный пылесос (Kitchen Vacuum) серии KitchenAid Go. Выбирайте тот прибор, что вам нужен!

Так, самый известный в мире производитель бытовой техники KitchenAid на радость любителям здорового и быстрого питания выпустил серию небольшой и удобной беспроводной бытовой техники, которая делает приготовление пищи по-настоящему простым. И что самое лучшее – для шести приборов нужен всего один аккумулятор, он подходит ко всей технике этой серии!

Тот, кто привык утром захватить из дома свежий смузи, знает, насколько приятно начинать день с этим полезным питательным напитком. Но если у вас есть беспроводной мини-блендер KitchenAid Go , вы можете приготовить себе смузи в любое время и в любом месте, ведь блендер с аккумулятором можно взять с собой.

Кроме того, универсальная конструкция, позволяющая хранить ножи и принадлежности для взбивания прямо в объемной рабочей чаше, экономит пространство на вашей кухне. Что очень важно, ведь нужно найти место и для других приборов серии KitchenAid Go, без которых приготовление пищи порой кажется чересчур утомительным.

Зачем измельчать все вручную, если у вас есть беспроводной измельчитель еды KitchenAid Go ? Сборка этого кухонного помощника особенно проста благодаря чаше c фиксируемым лезвием и крышке с дозатором для жидкостей. Многофункциональные ножи из нержавеющей стали идеально смешивают, измельчают и пюрируют ингредиенты на разных скоростях, и вам остается лишь наслаждаться своим кулинарным искусством. С помощью идущей в комплекте насадки для взбивания можно вспенивать, смешивать продукты или взбивать сливки. И, конечно, чашу, ножи и насадку для взбивания можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает их очистку.

Стоит иметь в виду, что погружные блендеры этой серии доступны в двух комплектациях, большей и меньшей – просто выберите ту, что больше вам подходит, и приступайте к приготовлению своих любимых летних блюд. Например, смешайте вкусный хумус или песто в дополнение к ломтикам свежих овощей.

Ни один повар в наше время не может обойтись без погружного блендера, и беспроводной погружной блендер KitchenAid Go создан для максимального удобства. Например, он оснащен эргономичным безопасным переключателем для регулирования частоты вращения, он обеспечивает большую гибкость и контроль над прибором во время работы. Это очень удобно! Кроме того, вам не придется вручную мыть насадки миксера, их можно отправить в посудомоечную машину. Ведь летом у вас есть другие дела, помимо того чтобы после приготовления еды вручную мыть идущую в комплекте насадку для защиты покрытия посуды, венчик или чашу для смешивания.

И если вы решили приготовить себе смузи или же напиток со льдом, имейте в виду, что этот небольшой блендер очень хорошо измельчает и замороженные ингредиенты, поскольку асимметричные ножи основательно измельчают под четырьмя разными углами, а вместительный стакан прибора устроен так, что содержимое вновь направляется к ножам. Стакан для смешивания снабжен крышкой, поэтому вам не придется куда-то переливать напиток, вы можете взять его с собой прямо в стакане.

Вы, наверное, не представляете свое утро или обеденный перерыв без свежесваренного кофе? Беспроводная кофемолка KitchenAid Go в одно касание быстро и легко измельчает кофейные зерна – хоть на одну, хоть до12 чашек кофе одновременно. Так что это маленькая, но хорошая машина. Кроме того, входящая в комплект крышка позволяет удобно хранить уже смолотые кофейные зерна. И можно в любой момент приготовить свежий кофейный напиток!

Это поистине многофункциональный прибор, ведь с помощью дополнительных чаш для измельчения специй, которые продаются отдельно, можно смолоть также перец горошком и другие сухие специи.

Хочешь-не хочешь, на кухне возникает беспорядок, а собирать мусор – не самый приятный процесс. И просто супер, если вам поможет в этом беспроводной кухонный пылесос KitchenAid Go, он позволяет убрать просыпавшиеся сухие завтраки, молотый кофе и другие сухие кухонные отходы даже из самых труднодоступных мест. В комплект входят контейнеры, которые можно мыть в посудомоечной машине, и аксессуары, которые помогают пылесосу поддерживать чистоту в кухне.

Немаловажно и то, что благодаря элегантному и компактному дизайну его легко хранить как на рабочих поверхностях, так и в кухонных ящиках. При желании вы всегда можете взять этот пылесос в машину.

Все это возможно благодаря подходящему ко всем беспроводным прибором этой серии аккумулятору KitchenAid Go и зарядной станции. Литий-ионный аккумулятор MAX на 12В работает долго, а индикаторы сообщают, когда пришло время ее зарядить.

Особенно хорошо то, что аккумулятор универсальный. Это значит, что первый прибор вам нужно купить с аккумулятором, ну а в дальнейшем вы сможете покупать приборы дешевле – без аккумулятора, поскольку он подходит для всех приборов беспроводной серии. Конечно, можно положить в ящик и запасной аккумулятор на случай, если придут нежданные гости и нужно будет быстро приготовить деликатесы.

Наслаждаться летом можно совершенно по-новому, когда свежие блюда и напитки готовятся так легко и удобно благодаря серии KitchenAid Go. Начните экспериментировать, наслаждайтесь и добавьте больше радости в свое лето!

И, конечно, серия KitchenAid Go облегчает ежедневное приготовление еды круглый год. Особенно хвалят эти приборы те, у кого дома совсем маленькая кухня и маленькая рабочая поверхность. Ведь это так просто: например, разместить на кухонном столе беспроводной миксер и приготовить вкусное блюдо!

Летние деликатесы У KitchenAid есть еще несколько замечательных помощников для приготовления различных летних блюд и напитков. Например, миксер Aritisan и дополнение к нему, чаша для приготовления мороженого, помогут вам быстро приготовить дома лучшее джелато! А с помощью насадки-измельчителя льда можно приготовить для гостей восхитительные коктейли Маргарита, чтобы еще больше наслаждаться летом! Используя разные модели блендеров, легко готовить супы, смузи, коктейли со льдом и другие любимые блюда и напитки, и времени на это в кухне уходит гораздо меньше! Просто выберите нужный прибор, исходя из ваших потребностей и пожеланий, и наслаждайтесь беззаботным летом!

Ознакомиться с продукцией можно на сайте www.kitchen.eu