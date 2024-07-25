Когда и как правильно заряжать аккумулятор телефона? Рассказывает эксперт

Вахт приводит в пример новую iOS18: „Там можно выбрать, заряжать ли устройство полностью в соответствии с характером использования или до определенного процента, в версии iOS18 предлагается диапазон 80–100 процентов“.

Это помогает поддерживать низкую рабочую температуру устройства, благодаря чему аккумулятор зарядится немного лучше, дольше прослужит и его эффективность будет выше.

„В новых смартфонах мы рекомендуем использовать настройку „в соответствии с использованием“, то есть „оптимизированную зарядку“, тогда последний этап заряда до ста процентов происходит при малом токе, например перед рутинным действием или в соответствии с настройками“, – объяснил Вахт.

Вахт отметил, что после полной зарядки все устройства безопасны, так как процесс зарядки контролируют как сам прибор, так и зарядное устройство и его провод. У каждого из них есть своя крошечная система контроля, чтобы все проходило как надо и не произошло „перезарядки“.

Частый вопрос – как долго следует заряжать аккумулятор телефона. По словам Сеппера, важна практичность: „Если надо куда-то идти и вы не успеваете полностью зарядить аккумулятор, заряжайте его настолько долго, насколько можете“. Он подчеркнул, что главное – делать так, чтобы телефоном можно было пользоваться и при необходимости он был доступен, а не следовать какому-то определенному ритму зарядки.

Один из самых распространенных вопросов – сократится ли срок службы аккумулятора, если заряжать телефон всю ночь, или это просто миф. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла напоминает три главных правила зарядки телефонов, которые следует помнить, ведь ошибка может сократить срок службы аккумулятора и, помимо этого, привести к взрыву или пожару, в результате которых вы можете пострадать.

„Аккумулятор в любом случае является расходником, так что лучше сосредоточиться на том, чтобы телефон был готов к использованию, когда вам это необходимо“, – добавил Сеппер.

Что делать, если состояние аккумулятора Apple ухудшилось

Многих пользователей волнует состояние аккумулятора в устройствах Apple. Чаще всего возникает вопрос, надо ли менять телефон, если состояние батареи Apple упало ниже определенного процента. По словам Сеппера, это во многом зависит от пользователя телефона и его потребностей.

„Мы сталкивались с разными ситуациями. Есть люди, у телефонов которых максимальная емкость аккумулятора составляет 80 процентов, этого им спокойно хватает на весь день, а кому-то такой емкости хватает на полдня, и требуется подзарядка“, – сказал он. Если максимальная емкость опускается ниже 80 процентов, стоит задуматься о замене аккумулятора, особенно если вы активно пользуетесь телефоном.

По словам Вахта, они замечали, что если у гаджета Apple максимальная емкость аккумулятора падает ниже 80 процентов, время от времени с устройством могут возникать проблемы технического характера, так как его материнская плата не получает достаточно тока. „Поэтому iOS замедляет на устройствах iPhone работу процессора, если аккумулятор уже недостаточно „здоров“, однако это не означает, что надо сразу менять прибор. Скорее следует задуматься о замене батареи, поскольку это намного экологичнее, чем покупка нового устройства. Обычно замена аккумулятора занимает максимум несколько часов, большинство ремонтных мастерских дают на это время другой телефон“, – сказал он.

Сеппер подчеркнул, что необязательно сразу менять телефон, ведь аккумулятор – расходный материал, и его замена целесообразна и с экономической, и с экологической точки зрения.

Как обеспечить аккумулятору телефона максимальный срок службы?