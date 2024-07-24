Страховая компания предупреждает: открытые окна и балконы привлекают воров и несчастные случаи

Согласно исследованию, проведенному NielsenIQ по заказу Gjensidige в апреле этого года, 39% эстонцев просят соседей позаботиться о безопасности их пустующего дома, особенно это характерно для людей в возрасте 35–44 лет.

21%. Более половины (52%) жителей Эстонии застраховали свое домашнее имущество. Результаты этого года показывают, что чем старше жители Эстонии, тем более вероятно, что у них есть страхование жилья: например, у 55–64-летних оно есть в 55% случаев, а у 20-24-летних - в 47%.

Возмещение по таким страховым случаям обычно составляет 300–400 евро. Страхование и надёжные замки – распространенные способы защиты дома и имущества в странах Балтии, хотя чуть менее трети жителей Балтии (24%) выбрали для защиты своего дома собаку, в Эстонии - соответственно

Другая категория опасных ситуаций, вызванных открытыми окнами, – это ущерб, причиненный природными явлениями. „Были случаи, когда сильные порывы ветра ударяли в окно и разбивали стекло. Сильный дождь или град приносит осадки в помещение. Это влияет не только на подоконники, но и на пол, мебель и технику, находящуюся рядом с окном“, – отметил Кирсисте. В страховой компании также зафиксированы случаи, когда мобильный телефон, ноутбук или электронные часы падали с подоконника из-за ветра и разбивались.

Воры, проникая в дом через открытое окно, могут повредить подоконники, отделку фасада вокруг окна, разбить даже двойные стекла или повредить пол. Если человек все же хочет оставить окно или балконную дверь открытыми, Кирсисте советует оставлять окно в положении микропроветривания.

Руководитель филиала Gjensidige в Эстонии Райдо Кирсисте отметил, что оставленные открытыми окна — это, казалось бы, мелочь, которая, однако, может стать причиной различных несчастных случаев в доме. „В праздничные дни, когда крупные города пустеют, открытые окна и балконы привлекают воров. Это самый простой способ для преступников проникнуть в дом с минимальными усилиями“, - пояснил Кирсисте.

Только 22% эстонцев устанавливают и активируют охранную сигнализацию. Согласно исследованию, 22% людей в Эстонии не используют никаких мер безопасности, когда их нет дома - они просто запирают дверь и уходят. Этот вариант наиболее распространен среди эстонцев в возрасте 25–34 лет.

По словам Кирсисте, наиболее эффективными мерами домашней безопасности являются охранная сигнализация и наблюдение соседей. „В многоквартирном доме или районе всегда есть кто-то дома, поэтому надежный человек мог бы следить за тем, что происходит вокруг дома“, - отметил он и посоветовал обязательно опустошать почтовый ящик, прежде чем надолго уехать из дома.

Что еще нужно учитывать при уходе из дома:

По возможности спрячьте ценные вещи и дорогую электронику;

Заприте на замок садовые тракторы, газонокосилки и другие ценные инструменты;

Не оставляйте гриль, садовую мебель и другие легкодоступные предметы на открытых участках, например, в саду.

Выключили электронные устройства? А воду перекрыли?

По словам представителя Gjensidige Райдо Кирсисте, летом требования к страхованию еще больше возрастают, поскольку люди в отпуске не так быстро замечают аварии, как в другое время года. „Аварии не устраняются вовремя, а это значит, что люди несут большие потери. Люди готовятся к выходным или к поездкам на несколько недель, но нет привычки уделять столько же внимания своему жилью, которое на некоторое время остаётся пустым. Уезжая, нужно позаботиться о безопасности своего дома“, — советует Кирсисте.

Результаты исследования показали, что 66% эстонцев выключают все электронные устройства, когда уезжают из дома на выходные или в отпуск. Это поведение наиболее распространено как среди молодежи (16–19 лет), так и среди более пожилых людей (55-64 лет).

По словам Кирсисте, привычка выключать устройства очень важна с точки зрения безопасности дома. „Молодые люди с большей вероятностью владеют и используют электронные устройства с функцией зарядки, поэтому привычка выключать их очень важна“, - сказал он.

„Интересно, что люди в возрасте 35–44 лет реже всего оставляют розетки пустыми. Вероятно, это часть населения, у которой есть маленькие дети, и они уделяют меньше внимания своему дому, когда их нет“, – отметил Кирсисте.

По сравнению с отключением электронных устройств, воду при отъезде из дома перекрывают меньше жителей Эстонии – всего 31%. Чаще всего воду перекрывают эстонцы в возрасте 55–64 лет (39%). По Латвии этот показатель почти такой же – 32%. Однако в Литве больше всего за год вырос процент людей, отключающих воду – с 44% до 50%.

По словам Кирсисте, причины перекрытия воды различаются в зависимости от возрастной группы. „У молодых людей это часто связано с защитой их арендованного или недавно купленного первого жилья. Пожилые люди с большей вероятностью перекрывают воду из-за личного опыта или опыта окружающих“, – объяснил Кирсисте и добавил, что затопления – это самая частая авария, затрагивающая дома людей, поэтому превентивные меры здесь особо необходимы.