Выберите себе все для сладкого сна! Один из крупнейших в Европе производителей постельных принадлежностей Wendre открыл первый магазин в Таллинне!

Энергия для великих дел

Cон играет важную роль в обеспечении хорошего здоровья, и чтобы совершать великие дела и достигать целей, каждому из нас необходимо хорошо высыпаться, чтобы набираться сил и заряжаться энергией. Wendre работает во имя того, чтобы обеспечить нам первоклассный сон, который дает возможность каждый день полностью реализовывать свой потенциал. Ведь для этого очень важны качественная кровать, подушки, одеяла и постельное белье.

Кровати

Wendre производит инновационные и экологичные кровати и матрасы. Компания имеет большой опыт в разработке каркасов кроватей, а также матрасов, которые состоят из разных слоев – пружин, пены, различных тканей. Это обеспечивает уникальный дизайн и функциональность. Важную роль играет автоматизация, а также эффективность сборки, упаковки, хранения и логистики. Кровати и матрасы производятся на фабрике бренда в Эстонии, в Пярну, производственная мощность составляет 600 000 единиц в год.

Одеяла и подушки

Wendre предлагает одеяла и подушки на любой вкус – из разных материалов, с разнообразным дизайном и функциональностью. Фабрики Wendre в Эстонии и Польше могут производить 18 миллионов одеял и подушек в год.

С заботой об экологии

Компания уделяет большое внимание экологичности и применяет технологии, позволяющие перерабатывать до 95 % отходов производства. Одна из целей Wendre – быть в авангарде экономики замкнутого цикла.

О компании

Wendre Group – один из крупнейших производителей товаров для сна в Европе. Фабрики концерна в Эстонии и Польше ежегодно производят 18 миллионов одеял и подушек и 600 000 кроватей и матрасов.

Торговые представительства Wendre Group есть в Швеции, Эстонии, Финляндии, Германии и Польше, среди клиентов – несколько ведущих европейских сетей розничной продажи мебели и домашнего текстиля.

Большую часть продукции концерна составляет продукция различных брендов, при этом успешны и собственные бренды Wendre – Familon, Wendre и Geska.