Помощь покупателям жилья: что такое акт оценки и почему банк выдает кредит на его основании?
Покупатели жилья могут быть удивлены, когда, обратившись в банк с заявкой на кредит, узнают, что для покупки недвижимости необходим оценочный акт и что кредит на покупку жилья выдаётся не на основании цены, опубликованной на портале недвижимости. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, зачем нужна оценка недвижимости и в каких случаях банк требует акт оценки.
Акт оценки – это документ, определяющий текущую рыночную стоимость объекта недвижимости или залога. При оформлении жилищного кредита оценка проводится после того, как покупатель выбрал подходящий объект недвижимости и уведомил об этом банк вместе с заявкой на кредит.
„При подготовке к совершению сделки с недвижимостью, банк хочет знать стоимость объекта. Для этого используется экспертная оценка: оценщик составляет документ для конкретного объекта недвижимости с описанием макросреды, текущего состояния рынка недвижимости и состояния объекта, выбранного для оценки“, – говорит Ребане.
Поскольку продавец может основывать цену продажи на своих интуитивных ощущениях, нередко акт оценки показывает, что стоимость выбранной недвижимости ниже цены продажи. В таких случаях банк выдаёт кредит на основании акта оценки, а не на основании цены, установленной продавцом.
„Банк может финансировать приобретение недвижимости в пределах её реальной стоимости. Акт оценки – очень важный документ, так как от него зависит размер самофинансирования. Например, если окажется, что стоимость недвижимости по результатам экспертной оценки ниже, вам придётся либо пересмотреть цену с продавцом, либо увеличить размер самофинансирования“, – говорит Ребане.
По словам Танеля Ребане, оценочный акт также является важным документом в контексте рефинансирования кредита, то есть перевода кредита из одного банка в другой. „Поскольку недвижимость является залогом для банка, при рефинансировании также важно понимать стоимость этого залога“, – комментирует эксперт.
Однако оценка очень важна также, например, при строительстве дома. „Поскольку кредиты на строительство выдаются поэтапно, перед каждым траншем кредита проводится оценка, чтобы определить текущую стоимость строящегося объекта. После этого банк может выдать новый транш строительного кредита. Важно помнить, что акт оценки – это значительные расходы в случае строительного кредита, поскольку при строительстве здания, которое будет вестись поэтапно, акт оценки придётся заказывать несколько раз“, – говорит Ребане.