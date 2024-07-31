Помощь покупателям жилья: что такое акт оценки и почему банк выдает кредит на его основании?

Акт оценки – это документ, определяющий текущую рыночную стоимость объекта недвижимости или залога. При оформлении жилищного кредита оценка проводится после того, как покупатель выбрал подходящий объект недвижимости и уведомил об этом банк вместе с заявкой на кредит.

„При подготовке к совершению сделки с недвижимостью, банк хочет знать стоимость объекта. Для этого используется экспертная оценка: оценщик составляет документ для конкретного объекта недвижимости с описанием макросреды, текущего состояния рынка недвижимости и состояния объекта, выбранного для оценки“, – говорит Ребане.

Поскольку продавец может основывать цену продажи на своих интуитивных ощущениях, нередко акт оценки показывает, что стоимость выбранной недвижимости ниже цены продажи. В таких случаях банк выдаёт кредит на основании акта оценки, а не на основании цены, установленной продавцом.

„Банк может финансировать приобретение недвижимости в пределах её реальной стоимости. Акт оценки – очень важный документ, так как от него зависит размер самофинансирования. Например, если окажется, что стоимость недвижимости по результатам экспертной оценки ниже, вам придётся либо пересмотреть цену с продавцом, либо увеличить размер самофинансирования“, – говорит Ребане.

По словам Танеля Ребане, оценочный акт также является важным документом в контексте рефинансирования кредита, то есть перевода кредита из одного банка в другой. „Поскольку недвижимость является залогом для банка, при рефинансировании также важно понимать стоимость этого залога“, – комментирует эксперт.