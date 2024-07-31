Как долго служат холодильники и когда их надо менять?
Во многих домах не обойтись без холодильников, но при этом они могут представлять опасность. Пожароопасность холодильников часто недооценивается, что может привести к серьезным последствиям. Представитель предприятия ToFix, занимающегося обслуживанием и ремонтом бытовых приборов, Карпо Вальдметс дает советы, как избежать пожара, вызванного неисправным холодильником.
Статистика Спасательного департамента также подтверждает, что пожары, начавшиеся из-за электроприборов, к сожалению, не редки. Например, в 2023 году из-за неисправности или неправильного использования электроприбора произошло 68 пожаров.
„Каждый год электроприборы становятся причиной очень многих пожаров: мы реагировали на возгорания, начавшиеся из-за плит, стиральной машины, тостера, чайника, телевизора, смартфона, компьютера и других распространенных бытовых приборов“, – привел примеры руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. Причины разные: неисправности электросистемы или не самое правильное использование прибора, а иногда к удлинителю подключают слишком много устройств или провода прибора не в порядке.
В качестве трагического примера можно привести пожар, произошедший прошлой зимой, когда дача почти все время пустовала и к электросети был подключен только холодильник. По данным Союза спасателей, холодильник круглосуточно работал в сыром и холодном помещении, при этом вокруг него было мало свободного места, и в какой-то момент десятилетний прибор загорелся и поджег дачу.
Как долго служат холодильники?
„Если регулярно ухаживать за холодильником, то хороший холодильник прослужит 10–20 лет“, – сказал Вальдметс. Помимо проведения обычного обслуживания, в случае серьезных неисправностей он рекомендует вызывать техника, который устранит поломку. Вальдметс, разделяющий экологичный подход, подчеркивает, что техническое обслуживание важно как для долговечности оборудования, так и для безопасности.
Когда пора менять холодильник?
Холодильник необходимо заменить, когда ремонт уже экономически нецелесообразен или невозможно приобрести запчасти. По словам Вальдметса, о том, что срок службы холодильника подходит к концу, сигнализируют несколько признаков: „О том, что холодильник изношен, говорит то, что он стал более шумным. Другой признак опасности – что еда не сохраняет свежесть, на стенках холодильника стали появляться капли воды или наоборот, еда обледеневает и на стенках образуется слой льда. Еще один признак – под холодильник или через дверцу течет вода“, – перечислил Вальдметс.
Пожароопасность и предотвращение
Потенциальная пожароопасность холодильников вызывает беспокойство. Опасность пожара может возникнуть из-за электропроводов и их неисправных контактов: могут появиться искры, от которых воспламеняется скопившаяся за холодильником пыль. Помимо этого, может перегреться компрессор холодильника, однако он защищен предохранителем. „Компрессор может загореться только в том случае, если предохранитель неисправен и не сработал“, – добавил Вальдметс.
Поскольку холодильник есть практически в каждом доме, ремонтники часто занимаются ими. „Чаще всего к нам обращаются из-за того, что холодильник перестал охлаждать, компрессор не издает звука или температура в холодильнике неравномерная“, – сказал Вальдметс. Причиной последнего часто является поломка циркуляционного вентилятора.