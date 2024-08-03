Что нужно сделать в саду в августе: список неотложных дел

Георгины будут продолжать производить новые цветы до осени, если их регулярно обрезать. Самый простой способ отличить отцветший цветок от бутона — по форме, бутоны неизменно округлы, тогда как отцветший цветок имеет остроконечную и конусообразную форму.

Начните по бокам, убедившись, что у вас есть небольшой или наклон от верха вниз. Это гарантирует, что нижняя часть не будет затенена верхушкой, которая всегда становится гуще, когда становится больше света. Обрезки лиственных живых изгородей можно скашивать и добавлять в компостную кучу, а вечнозеленые вывозить на свалку.

Сейчас безопасно обрезать живые изгороди, зная, что подавляющее большинство гнездовых птиц вылетело. Летняя обрезка приводит к более медленному и менее энергичному отрастанию, чем зимняя обрезка, поэтому стригите живые изгороди до той высоты и формы, которые вы хотите сохранить в течение остального года.

Важно удалить всю скошенную траву, иначе она питает почву, разлагаясь, и это будет способствовать ее обильному отрастанию.

После того как трава скошена, ее следует сгрести и положить на компостную кучу, убедившись, что она хорошо увлажнена, в случае необходимости ее можно полить из шланга.

Если у вас есть участки с высокой травой, особенно если на ней посажены луковицы, например, нарциссы или крокусы, их следовало оставить нескошенными по крайней мере до начала прошлого месяца, чтобы дать цветам возможность завязать семена, а листьям луковиц - отмереть. Но август – хороший месяц, чтобы как можно короче обрезать цветущий луг. Цель состоит в том, чтобы обнажить участки почвы, чтобы опавшие семена цветов могли упасть и прорасти.

На огороде нуждаются во внимании такие культуры, как сахарная кукуруза, фасоль, кабачки, помидоры и фенхель, а также последовательные урожаи салата, свеклы и других культур.

Основные работы в августе связаны с обрезкой. Траву скашивают и собирают, также обрезают все живые изгороди. Это долгая работа, но она меняет сад, заменяя лохматость конца июля на аккуратность, которая придает саду новую жизнь и энергию.

Всегда обрезайте до следующего бокового побега – даже если это означает удалить длинный стебель – поскольку это будет стимулировать появление новых цветов.

А если у вас нет георгин, то каждый день обрезайте что угодно – ничто другое не может так эффективно сохранить летние цветы как можно дольше.

Позаботьтесь о помидорах

Помидоры приближаются к своему основному периоду сбора урожая, но, чтобы продлить этот период и убедиться, что все текущие зеленые помидоры полностью созреют в течение следующего месяца или около того, нужно сделать несколько вещей сейчас.

Снимите нижнюю половину листьев с каждого растения. Это обеспечит доступ света и воздуха, чтобы растущие плоды получали больше солнца, а дополнительная вентиляция уменьшит риск заболевания. Эту процедуру можно продолжать еженедельно, пока листья совсем не останется.

Убавьте полив, если не очень жарко, чтобы избежать растрескивания плодов, но продолжайте подкормку.

Позаботьтесь о цветах в горшках

Август может быть самым жарким месяцем в году, и хотя ночи начинают становиться прохладнее (и заметно короче), дни могут быть жаркими, а во многих садах начинает ощущаться напряжение засухи. Любые растения в горшках нуждаются в регулярном поливе и подкормке, чтобы сохранить красоту до позднего лета или даже до осени.

Делайте черенки

С наступлением августа полузрелые черенки, взятые из начавшей твердеть древесины текущего сезона, становятся все более доступными, а также растет вероятность их быстрого укоренения.

Всегда выбирайте здоровые, крепкие, прямые поросшие, свободные от любых цветов и бутонов. После того как вы взяли материал с растения, немедленно высаживайте их в горшок.

Срежьте все нижние листья и боковые побеги, чтобы остались только верхние листья. Острым ножом или секатором обрежьте оголенный стебель нужного размера и закопайте его в емкость с очень песчаным грунтом или песчаным компостом или даже чистым перлитом.