Что нужно сделать в саду в августе: список неотложных дел
В августе многие сады приобретают несколько уставший вид, особенно после долгого периода жары и засухи. Также в это время начинается активный сбор урожая многих культур. Так что работы в саду сейчас много, пишет ТСН.
Основные работы в августе связаны с обрезкой. Траву скашивают и собирают, также обрезают все живые изгороди. Это долгая работа, но она меняет сад, заменяя лохматость конца июля на аккуратность, которая придает саду новую жизнь и энергию.
На огороде нуждаются во внимании такие культуры, как сахарная кукуруза, фасоль, кабачки, помидоры и фенхель, а также последовательные урожаи салата, свеклы и других культур.
Известный британский садовник Монти Дон рассказал, что необходимо сделать в саду в августе.
Кошение травы
Если у вас есть участки с высокой травой, особенно если на ней посажены луковицы, например, нарциссы или крокусы, их следовало оставить нескошенными по крайней мере до начала прошлого месяца, чтобы дать цветам возможность завязать семена, а листьям луковиц - отмереть. Но август – хороший месяц, чтобы как можно короче обрезать цветущий луг. Цель состоит в том, чтобы обнажить участки почвы, чтобы опавшие семена цветов могли упасть и прорасти.
После того как трава скошена, ее следует сгрести и положить на компостную кучу, убедившись, что она хорошо увлажнена, в случае необходимости ее можно полить из шланга.
Важно удалить всю скошенную траву, иначе она питает почву, разлагаясь, и это будет способствовать ее обильному отрастанию.
Обрезка живых изгородей
Сейчас безопасно обрезать живые изгороди, зная, что подавляющее большинство гнездовых птиц вылетело. Летняя обрезка приводит к более медленному и менее энергичному отрастанию, чем зимняя обрезка, поэтому стригите живые изгороди до той высоты и формы, которые вы хотите сохранить в течение остального года.
Начните по бокам, убедившись, что у вас есть небольшой или наклон от верха вниз. Это гарантирует, что нижняя часть не будет затенена верхушкой, которая всегда становится гуще, когда становится больше света. Обрезки лиственных живых изгородей можно скашивать и добавлять в компостную кучу, а вечнозеленые вывозить на свалку.
Обрежьте георгины
Георгины будут продолжать производить новые цветы до осени, если их регулярно обрезать. Самый простой способ отличить отцветший цветок от бутона — по форме, бутоны неизменно округлы, тогда как отцветший цветок имеет остроконечную и конусообразную форму.
Всегда обрезайте до следующего бокового побега – даже если это означает удалить длинный стебель – поскольку это будет стимулировать появление новых цветов.
А если у вас нет георгин, то каждый день обрезайте что угодно – ничто другое не может так эффективно сохранить летние цветы как можно дольше.
Позаботьтесь о помидорах
Помидоры приближаются к своему основному периоду сбора урожая, но, чтобы продлить этот период и убедиться, что все текущие зеленые помидоры полностью созреют в течение следующего месяца или около того, нужно сделать несколько вещей сейчас.
Снимите нижнюю половину листьев с каждого растения. Это обеспечит доступ света и воздуха, чтобы растущие плоды получали больше солнца, а дополнительная вентиляция уменьшит риск заболевания. Эту процедуру можно продолжать еженедельно, пока листья совсем не останется.
Убавьте полив, если не очень жарко, чтобы избежать растрескивания плодов, но продолжайте подкормку.
Позаботьтесь о цветах в горшках
Август может быть самым жарким месяцем в году, и хотя ночи начинают становиться прохладнее (и заметно короче), дни могут быть жаркими, а во многих садах начинает ощущаться напряжение засухи. Любые растения в горшках нуждаются в регулярном поливе и подкормке, чтобы сохранить красоту до позднего лета или даже до осени.
Делайте черенки
С наступлением августа полузрелые черенки, взятые из начавшей твердеть древесины текущего сезона, становятся все более доступными, а также растет вероятность их быстрого укоренения.
Всегда выбирайте здоровые, крепкие, прямые поросшие, свободные от любых цветов и бутонов. После того как вы взяли материал с растения, немедленно высаживайте их в горшок.
Срежьте все нижние листья и боковые побеги, чтобы остались только верхние листья. Острым ножом или секатором обрежьте оголенный стебель нужного размера и закопайте его в емкость с очень песчаным грунтом или песчаным компостом или даже чистым перлитом.
Чтобы образовать хорошие корни, растение не требует питания, кроме кислорода и воды, поэтому любой материал, в который вы посадите растение, должен быть рыхлым, хорошо дренировать и не пересыхать. После того как образуются корни и вы увидите признаки роста, они начнут нуждаться в лучшем питании и высадке в лучший компост.
Поставьте черенки в теплое и светлое место, но не на солнце или подоконнике, выходящем на юг, поскольку они могут обгореть. Хорошо полейте черенки, а затем поддерживайте влажным ежедневным опрыскиванием, чтобы помочь остановить высыхание листьев до того, как образуются новые корни.
Большинству черенков, взятых в это время года, понадобится от 4 до 6 недель, чтобы образовать жизнеспособные корни, но вы узнаете, что корни образовались, когда увидите свежий новый рост или, поднимая горшок, увидите тонкие корешки, появляющиеся со дна горшка.
В этот момент черенки можно вынуть из горшка и поместить отдельно в свежий компост без торфа и оставить на зиму перед высадкой следующей весной.
В принципе, лучше всего собирать черенки утром, когда растение насыщено влагой, но на практике это лучше делать, когда вы хотите.
Посейте салатные культуры
Посейте выносливые салатные культуры: руккола, кресс-салат, портулак - сейчас для уборки урожая в октябре и ноябре. Если у вас есть теплица, они точно успеют дать урожай.
Обрежьте лаванду
Чтобы избежать одревесневших, длинноногих растений, лаванду следует обрезать каждый год. Лучшее время для этого, как только цветы начинают увядать, что зависит от сорта, это может быть в любое время между серединой лета и концом августа. Но не ждите, пока сформируются головки семян или цветы станут коричневыми, чтобы у лаванды было время отрасти до зимы.
Сильно срежьте, чтобы получить хорошую компактную форму, но обязательно оставьте несколько новых побегов на каждом стебле – лаванда часто не отрастает снова из голой древесины. Эти побеги быстро вырастут и обеспечат привлекательное и здоровое покрытие для защиты растения зимой и станут основой экспозиции в следующем году.
Пересадите многолетники
Август – благоприятный месяц для пересадки травянистых многолетников. Делая это, когда они в полном расцвете, вы можете четко увидеть, какой они будут выглядеть в новом положении. Это также означает, что до зимы корни будут продолжать расти и приживутся, чтобы в следующую весну они выросли с дополнительной силой.
Переместив их, желательно срезать, чтобы растение отдохнуло и могло оправиться после травмы пересадки.
Позаботьтесь о камелиях, азалиях и рододендронах
Камелии, азалии и рододендроны формируют свои цветочные почки в конце лета и осенью. Другими словами, цветение, которое они дадут вам следующей весной, в значительной степени будет определено в течение следующих недель. Если они слишком сухие, почки не будут формироваться должным образом, а те, что появятся, со временем опадают весной перед цветением из-за обезвоживания прошлой осенью. Дайте им хорошо намокнуть.
Рассадите клубнику
После окончания плодоношения ранней клубники – обычно в середине июля – она вкладывает свою энергию в производство новых растений через побеги. Это длинные побеги с одним или несколькими растениями, расположенными по длине. Когда проростки касаются почвы, корешки быстро приживаются, и растение восстанавливается. Прикрепив их к грунту или в горшок с компостом, а затем отделив от материнского растения, их можно собрать как новые растения, обладающие большей энергией, чем родительские, и сохранят ваш запас клубники пополненным и обновленным.
Монти Дон рекомендует обновлять материнское растение каждые четыре года, поскольку после этого его продуктивность быстро падает и часто накапливают вирусы.
К концу августа укоренившиеся саженцы готовы к высадке на новую грядку, к которой было добавлено щедрое количество компоста, поскольку клубника жадная, ее всегда следует высаживать на почву, на которой клубника не росла по крайней мере три года, чтобы избежать возможных вирусов.
Соберите семена
Чтобы вырастить ваши любимые растения из семян легко и практически бесплатно, август – самое время начать собирать семена в своем саду.
Это не только даст вам десятки бесплатных растений на следующие годы, но также означает, что вы собираете семена из растений, которые адаптировались и процветают в конкретных условиях вашего сада, поэтому лучше всего подходят для выращивания там.
Используйте конверты из коричневой бумаги (оптимальный размер A5) и осторожно вырежьте семенные головки и сложите их в конверты или положите конверт на семенную головку, запечатайте ее, затем отрежьте ножку и храните вверх ногами.
На каждом конверте четко укажите дату, название растения и в идеале расположение в саду и храните их в прохладном сухом месте.
Через неделю или две семена должны высохнуть, затем их можно просеять, очистить и хранить в герметичных пакетах. Для более длительного хранения идеально подходит пластиковый контейнер с плотной крышкой, который хранится в холодильнике.
Закажите луковицы
Хорошей идеей будет заказать ваши весенние цветущие луковицы сейчас для посадки в сентябре или октябре, хотя тюльпаны не следует сажать раньше ноября.