Как рационально использовать пространство в маленькой квартире? Рассказывает эстонский дизайнер интерьера

Максимально используйте высоту помещения

Хоть квартира может быть небольшой по площади, нельзя забывать о высоте помещения. Чтобы максимально эффективно использовать вертикальное пространство, Мийдо рекомендует выстраивать кухонные и гардеробные шкафы до потолка: „Высокие шкафы в маленькой квартире создают больше места для хранения вещей, а доходящая до потолка мебель помогает создать иллюзию большей высоты“.

Мебель до потолка делает пространство визуально более просторным, и такого же эффекта помогают достичь вертикальные линии на стенах. Существует несколько способов создания линий – с помощью краски, обоев, декоративных планок или различных модных деревянных панелей.

Приподнимите крупную мебель на ножки

Тумба под телевизор, журнальный столик или диван на ножках делают небольшую комнату легче и просторнее. Приподнятая мебель создает ощущение многослойности и простора, облегчает уборку и позволяет естественному свету лучше освещать комнату. По словам Мийдо, мебель на ножках сейчас очень модна и создает в интерьере уютную, но современную атмосферу.

Многофункциональные устройства

В квартире должны быть различные электронные устройства: стиральная машина, сушилка, плита, телевизор и многое другое. В наше время при разработке техники уделяют большое внимание и жилищам меньшего размера, а для экономии места можно приобрести многофункциональные устройства. Хорошим решением является, например, Samsung Smart Monitor, который можно использовать и как монитор, и как смарт-телевизор. Таким образом, вы сэкономите ценное пространство и сможете работать и развлекаться при помощи смарт-экрана.

Используйте большие зеркала и произведения искусства