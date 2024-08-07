Как рационально использовать пространство в маленькой квартире? Рассказывает эстонский дизайнер интерьера
В небольшой квартире очень важно использовать пространство с умом. Чтобы разместить все необходимое и создать функциональную, но уютную обстановку, придется продумывать каждую покупку и уделять внимание планировке. Энтузиаст дизайна интерьера и инфлюэнсер Мерлин Мийдо делится советами о том, как обставить свое крошечное гнездышко.
Максимально используйте высоту помещения
Хоть квартира может быть небольшой по площади, нельзя забывать о высоте помещения. Чтобы максимально эффективно использовать вертикальное пространство, Мийдо рекомендует выстраивать кухонные и гардеробные шкафы до потолка: „Высокие шкафы в маленькой квартире создают больше места для хранения вещей, а доходящая до потолка мебель помогает создать иллюзию большей высоты“.
Мебель до потолка делает пространство визуально более просторным, и такого же эффекта помогают достичь вертикальные линии на стенах. Существует несколько способов создания линий – с помощью краски, обоев, декоративных планок или различных модных деревянных панелей.
Приподнимите крупную мебель на ножки
Тумба под телевизор, журнальный столик или диван на ножках делают небольшую комнату легче и просторнее. Приподнятая мебель создает ощущение многослойности и простора, облегчает уборку и позволяет естественному свету лучше освещать комнату. По словам Мийдо, мебель на ножках сейчас очень модна и создает в интерьере уютную, но современную атмосферу.
Многофункциональные устройства
В квартире должны быть различные электронные устройства: стиральная машина, сушилка, плита, телевизор и многое другое. В наше время при разработке техники уделяют большое внимание и жилищам меньшего размера, а для экономии места можно приобрести многофункциональные устройства. Хорошим решением является, например, Samsung Smart Monitor, который можно использовать и как монитор, и как смарт-телевизор. Таким образом, вы сэкономите ценное пространство и сможете работать и развлекаться при помощи смарт-экрана.
Используйте большие зеркала и произведения искусства
В маленькой квартире важно играть с визуальными эффектами и оптическими иллюзиями. Один из советов, помогающий сделать квартиру просторнее – использование крупных зеркал и произведений искусства. „Чтобы сделать пространство больше, особенно хорошо разместить большое зеркало так, чтобы оно отражало свет из окна. За счет отражения помещение станет светлее и визуально просторнее“, - отметила Мийдо.