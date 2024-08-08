Зря вы этого не делаете: зачем чистить дополнительное отверстие в раковине

Для чего второе отверстие на корпусе раковины и ванной

Отверстие в раковине, прежде всего, предотвращает перелив воды при закрытой пробке слива. Если по какой-то причине уровень воды в раковине или ванной превысит критический уровень, жидкость сможет спокойно вытекать в канализацию через эту дырочку.

Также через отверстие выходит лишний воздух из слива. Без этого отверстия полная раковина с водой будет медленно сливаться из-за сопротивления, которое она оказывает воздуху, выходящему из слива.

Как прочистить переливное отверстие в раковине в ванной

Мало кто об этом задумывается, но очень важно поддерживать чистоту дополнительного отверстия в раковине. Из-за сырости и особенностей конструкции там может образоваться плесень. Если же внутри образуется засорение, отверстие не сможет выполнять главную функцию.

Для очистки отверстия понадобится:

Щетка для чистки раковины или ершик для труб

воронка, которая выдерживает температуру кипящей воды

очень горячая вода.

Вставьте ершик для чистки труб в переливное отверстие, протолкните его несколько раз вперед и назад, чтобы удалить как можно больше грязи и отложений. Доведите воду до кипения. Вставьте воронку в переливное отверстие раковины. Медленно влейте кипящую воду через воронку, чтобы размягчить и смыть оставшиеся отложения.

Если в сливном отверстии раковины появилась плесень, чисто водой и щеткой ее не удалить.

Вставьте воронку в переливное отверстие раковины. Высыпьте в воронку 1 стакан пищевой соды. Затем медленно влейте в воронку 1 стакан уксуса. Подождите 15 минут, чтобы сода и уксус оказали свое действие. Осторожно сполосните раковину кипятком.