Зря вы этого не делаете: зачем чистить дополнительное отверстие в раковине
На корпусе каждой раковины и ванной кроме слива обязательно присутствует еще одно маленькое отверстие. Это не просто декоративный элемент. Отверстие в раковине и в ванной выполняет сразу несколько важных функций, пишет Telegraf.
Для чего второе отверстие на корпусе раковины и ванной
Отверстие в раковине, прежде всего, предотвращает перелив воды при закрытой пробке слива. Если по какой-то причине уровень воды в раковине или ванной превысит критический уровень, жидкость сможет спокойно вытекать в канализацию через эту дырочку.
Также через отверстие выходит лишний воздух из слива. Без этого отверстия полная раковина с водой будет медленно сливаться из-за сопротивления, которое она оказывает воздуху, выходящему из слива.
Как прочистить переливное отверстие в раковине в ванной
Мало кто об этом задумывается, но очень важно поддерживать чистоту дополнительного отверстия в раковине. Из-за сырости и особенностей конструкции там может образоваться плесень. Если же внутри образуется засорение, отверстие не сможет выполнять главную функцию.
Для очистки отверстия понадобится:
Щетка для чистки раковины или ершик для труб
воронка, которая выдерживает температуру кипящей воды
очень горячая вода.
Вставьте ершик для чистки труб в переливное отверстие, протолкните его несколько раз вперед и назад, чтобы удалить как можно больше грязи и отложений.
Доведите воду до кипения.
Вставьте воронку в переливное отверстие раковины. Медленно влейте кипящую воду через воронку, чтобы размягчить и смыть оставшиеся отложения.
Если в сливном отверстии раковины появилась плесень, чисто водой и щеткой ее не удалить.
Вставьте воронку в переливное отверстие раковины.
Высыпьте в воронку 1 стакан пищевой соды. Затем медленно влейте в воронку 1 стакан уксуса.
Подождите 15 минут, чтобы сода и уксус оказали свое действие.
Осторожно сполосните раковину кипятком.