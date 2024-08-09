Достаточно одного яйца: „секретный“ способ проверить качество стирального порошка
Выбор порошков и жидких моющих средств для стирки огромен. Но часто качество этих продуктов вызывает сомнение. Цена не всегда является верным показателем качества, пишет Telegraf.
Мало кто знает, что есть очень простой способ определить качество стирального порошка. Он также подходит для проверки жидких моющих средств для стирки. Для этого понадобится яйцо.
Как проверить качество стирального порошка
В стакане воды растворите одну чайную ложку стирального порошка. Затем добавьте в раствор кусочек сваренного вкрутую яичного белка. Оставьте и подождите, пока пройдут сутки.
Если через 24 часа белок не изменился, это означает, что порошок некачественный.
Если яичный белок мягкий или уже начал растворяться, этот порошок подойдет для стирки темных или не очень грязных вещей.
Если яичный белок полностью растворился, такой порошок идеально подходит для стирки как белых вещей, так и очень грязных вещей.