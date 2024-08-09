В конце августа открывается расширенный пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту

„Расширенный пункт планирования и заказа IKEA в Тарту станет в два раза больше, предлагая жителям Южной Эстонии еще больше вдохновения и помощи по обустройству дома. Чтобы по доступной цене сделать повседневную жизнь еще, планирование мебели станет еще более удобным. Те клиенты, которым нужна профессиональная помощь или у которых есть вопросы, смогут обратиться к специалистам по планированию кухни IKEA на любом этапе своего процесса, записавшись на бесплатную консультацию. Для другой мебели, например шкафов или решений для дома, можно прийти лично в любое время в рабочее время. Если у клиента есть точное видение, можно воспользоваться компьютерами для самостоятельного планирования или попросить помощь у сотрудников IKEA“, — говорит руководитель IKEA Эстония Марко Пыдер.

Он объясняет, как это будет выглядеть на практике — клиент, которому нужна новая кухня, сможет забронировать визит в IKEA Тарту, и сотрудники бесплатно помогут спланировать мебель, а также помогут заказать ее и клиент сможет забрать все в пункте планирования и заказа товаров IKEA. Те, кто хочет спланировать шкаф, мебель для спальни, диван или ванную комнату, могут прийти в IKEA Тарту в рабочее время и использовать компьютеры для самостоятельного планирования или с поддержкой сотрудников IKEA. Полный ассортимент товаров для дома IKEA будет доступен через интернет-магазин. Для получения и возврата заказов будет специально выделенная для этого зона.

Больше вдохновения и товаров для покупки на месте

„Большая часть нового пункта будет отведена под Зал экспозиции, где клиенты смогут получить еще больше вдохновения для обустройства дома. Зал экспозиции создан дизайнерами интерьера IKEA в соответствии со знаниями о том, как люди в Эстонии живут дома, с какими проблемами они сталкиваются и о чем мечтают. Клиенты также смогут пощупать и осмотреть самые актуальные решения для обустройства дома“, — говорит М. Пыдер.