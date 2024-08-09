В конце августа открывается расширенный пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту
Прошлой осенью было объявлено о расширении IKEA в Эстонии, и вчера объявлено, что обновленный и расширенный пункт планирования и заказа товаров в Тарту откроет двери уже 29 августа. Торговое представительство будет в два раза больше предыдущего. Цель расширения — предложить еще более удобную и поддержку для планирования и заказа решений для дома, которые будут адаптированы под индивидуальные размеры и потребности.
„Расширенный пункт планирования и заказа IKEA в Тарту станет в два раза больше, предлагая жителям Южной Эстонии еще больше вдохновения и помощи по обустройству дома. Чтобы по доступной цене сделать повседневную жизнь еще, планирование мебели станет еще более удобным. Те клиенты, которым нужна профессиональная помощь или у которых есть вопросы, смогут обратиться к специалистам по планированию кухни IKEA на любом этапе своего процесса, записавшись на бесплатную консультацию. Для другой мебели, например шкафов или решений для дома, можно прийти лично в любое время в рабочее время. Если у клиента есть точное видение, можно воспользоваться компьютерами для самостоятельного планирования или попросить помощь у сотрудников IKEA“, — говорит руководитель IKEA Эстония Марко Пыдер.
Он объясняет, как это будет выглядеть на практике — клиент, которому нужна новая кухня, сможет забронировать визит в IKEA Тарту, и сотрудники бесплатно помогут спланировать мебель, а также помогут заказать ее и клиент сможет забрать все в пункте планирования и заказа товаров IKEA. Те, кто хочет спланировать шкаф, мебель для спальни, диван или ванную комнату, могут прийти в IKEA Тарту в рабочее время и использовать компьютеры для самостоятельного планирования или с поддержкой сотрудников IKEA. Полный ассортимент товаров для дома IKEA будет доступен через интернет-магазин. Для получения и возврата заказов будет специально выделенная для этого зона.
Больше вдохновения и товаров для покупки на месте
„Большая часть нового пункта будет отведена под Зал экспозиции, где клиенты смогут получить еще больше вдохновения для обустройства дома. Зал экспозиции создан дизайнерами интерьера IKEA в соответствии со знаниями о том, как люди в Эстонии живут дома, с какими проблемами они сталкиваются и о чем мечтают. Клиенты также смогут пощупать и осмотреть самые актуальные решения для обустройства дома“, — говорит М. Пыдер.
Все доступные в стране услуги будут также предоставляться в Тарту, например, доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и т. д.
Более того, теперь на месте будет доступно около 300 товаров, которые можно будет купить без предварительного заказа. Среди них: домашние органайзеры и аксессуары, посуда и игрушки.
Сниженные цены и уцененные товары теперь и в Тарту
В пункте IKEA Тарту также появится новая торговая зона — As-I. Те, кто был в магазине IKEA в Таллинне, наверняка знают зону уценённых товаров или allahinnatud tooted (зона продаж товаров со скидкой). Здесь можно приобрести товары по сниженной цене сразу, это те товары, которые были возвращены или использовались в Зале экспозиции и которые не могут быть отправлены обратно на склад.
„В IKEA мы стремимся к тому, чтобы товары и материалы использовались как можно дольше. Мы продлеваем срок службы наших товаров, разрабатывая долговечные решения, которые просты в уходе, их можно ремонтировать, адаптировать и использовать дольше. Отдел уцененных товаров позволяет нам работать, а нашим клиентам жить еще более устойчиво и с заботой о природе“, — говорит руководитель IKEA в Эстонии.
Пункт планирования и заказа товаров IKEA, площадью около 2000 кв. м. будет расположен по адресу Рянирахну теэ 21, в районе торгового парка Лыунакескус. До 29 августа текущий Пункт заказа IKEA в Тарту будет работать обычном режиме.
Первичный пункт заказа и планирования товаров IKEA в Тарту был открыт в торговом парке Лыунакескус в ноябре 2021 года. Эстонии IKEA представлена в Таллинне, Тарту, а также есть онлайн магазин.