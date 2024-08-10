Странные и несъедобные сливовые плоды: виновата ли в этом болезнь?

„У моего восьмилетнего сливового дерева два года назад был отличный урожай. В прошлом году все замерзло, а в этом году слив много, но все они повреждены. У всех слив разный вкус и текстура. Их нельзя ни есть, ни делать из них варенье. Я бы хотел узнать, что это — болезнь или что-то другое? В плодах нет червей, а перед цветением дерево было опрыскано от болезней и вредителей. Сорт вишни — „Скороплодная““, — пишет читатель Delfi Dom&Sad Мартин.