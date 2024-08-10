Странные и несъедобные сливовые плоды: виновата ли в этом болезнь?(2)
„У моего восьмилетнего сливового дерева два года назад был отличный урожай. В прошлом году все замерзло, а в этом году слив много, но все они повреждены. У всех слив разный вкус и текстура. Их нельзя ни есть, ни делать из них варенье. Я бы хотел узнать, что это — болезнь или что-то другое? В плодах нет червей, а перед цветением дерево было опрыскано от болезней и вредителей. Сорт вишни — „Скороплодная““, — пишет читатель Delfi Dom&Sad Мартин.
На этот вопрос мы попросили ответить доктора сельскохозяйственных наук Илзе Гравите, которая объясняет, что найти истинную причину таких проблем будет сложно, но есть несколько вариантов. „Физиологический ущерб трудно описать. Я думаю, что такой ущерб растениям будет продолжаться и после наводнений, что может закончиться очень плохо. Если корни находятся под водой в течение 24 часов во время активного роста вегетации, то начинается так называемое аэробное дыхание — в бескислородной среде выделяются спиртовые соединения, и растение отравляется изнутри. Последствия этого процесса можно ощутить уже на следующий год. То же самое касается стресса из-за холода или жары“.