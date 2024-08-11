ВИДЕО | Есть важный нюанс: эта ловушка точно избавит от мух дома(1)
Целый рой мух в помещении — распространенная проблема в августе. Особенно часто они докучают во время отдыха на свежем воздухе или на кухне. Быстро и легко избавиться от мух поможет самодельная ловушка. Все предметы и продукты для ее изготовления, скорее всего, уже есть в вашем доме, пишет Telegraf.
Эффективный лайфхак от мух
Своим способом борьбы с навязчивыми насекомыми поделилась в TikTok блогер @southernescape.
Для изготовления ловушки понадобится:
стакан;
сахар;
теплая вода;
яблочный уксус;
средство для мытья посуды.
Смешайте в стакане три столовые ложки сахара, немного средства для мытья посуды, полстакана теплой воды и четверть стакана яблочного уксуса. Идеально, если средство для мытья посуды будет с ягодным ароматом, который очень притягивает мух.
Также можно встретить рекомендацию накрыть стакан пищевой пленкой и сделать в ней отверстия. Якобы так насекомые будут попадать в ловушку и не смогут выбраться наружу. Но TikTok-блогер наглядно показала, что в открытый стакан буквально за 30 минут попало очень много крылатых вредителей. Все мухи утонули. Тогда как в накрытый стакан с небольшими отверстиями в пленке мухи попасть не смогли.
Какие запахи не любят мухи
Мухи не приблизятся к месту, если услышат запах базилика, лаванды, мяты, лаврового листа, пижмы или полыни. Разместите эти растения по всему дому, особенно возле окон, чтобы отпугивать мух, отмечает Irishexaminer.
В проблемных зонах, где часто появляются мухи, можно разложить пропитанные маслом эвкалипта, лаванды или мяты ватные шарики. Эти запахи насекомые также не переносят.
Гвоздика и палочки корицы, расставленные в мисках по всему дому, также помогут отпугнуть мух и послужат прекрасной заменой покупным ароматизаторам воздуха.