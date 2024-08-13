Советы дизайнера IKEA: как создать уникальную эстетику джапанди в вашем доме

Мебель в интерьерах Japandi отличается лаконичными горизонтальными линиями и обычно она невысокая. Например, придерживаясь этого стиля, выбирайте диваны и кресла с низкими спинками, а также журнальные столики или тумбы для телевизора на невысоких ножках, ближе к полу. Такой подход к дизайну отражает японскую традицию сидения на полу.

Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновлёнными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и делаются вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные колонные стены могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект комнате.

В интерьерах Japandi сочетаются различные фактуры материалов и тканей, при этом сохраняется гармония за счёт единой цветовой палитры.

Цветовая палитра землистая и состоит преимущественно из светлых пастельных тонов, таких как: кремовый, серый, бежевый, коричневый.

Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров Japandi. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя мягкости и лёгкости пространству.