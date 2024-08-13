Советы дизайнера IKEA: как создать уникальную эстетику джапанди в вашем доме
Термин Japandi („джапанди“) предполагает сочетание скандинавской простоты и японской эстетики. Это слияние приводит к уютному, минималистичному и элегантному стилю, который является главным трендом дизайна интерьера на протяжении нескольких лет. Дизайнер интерьера рассказывает, как каждый может создать этот стиль у себя дома, и делится ключевыми советами.
„Japandi сочетает в себе лучшее из скандинавского и японского стилей. Скандинавские интерьеры характеризуются функциональностью и простотой, в то время как японские подчеркивают минимализм, чистые линии и использование натуральных материалов. В результате дом, оформленный в этом стиле, обладает особой гармонией и дает ощущение спокойствия“, — говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
По ее словам, стиль Japandi относительно новый, но его истоки уходят более чем на полвека назад, когда датские дизайнеры путешествовали в Японию за вдохновением и опытом. Современная эстетика Japandi появилась около шести лет назад и с тех пор становится всё популярнее. Неудивительно, что этот стиль набирает популярность в Эстонии.
Основные элементы
Для тех, кто хочет оформить своё пространство в стиле Japandi, дизайнер интерьера выделяет его основные элементы: „В первую очередь, стиль Japandi определяется минимализмом. Он включает в только необходимую мебель, каждый предмет которой имеет чёткую функцию, что обеспечивает практичность и отсутствие беспорядка. Закрытые решения для хранения играют здесь решающую роль, поскольку они скрывают предметы от глаз и способствуют формированию чистого, минималистичного образа“, — говорит Брита Миквере.
Мебель в интерьерах Japandi отличается лаконичными горизонтальными линиями и обычно она невысокая. Например, придерживаясь этого стиля, выбирайте диваны и кресла с низкими спинками, а также журнальные столики или тумбы для телевизора на невысоких ножках, ближе к полу. Такой подход к дизайну отражает японскую традицию сидения на полу.
Лаконичные, правильные формы дополняются круглыми, изогнутыми элементами и украшениями, вдохновлёнными природными мотивами. Эти предметы часто являются действительно природными элементами и делаются вручную. Зелень, такая как бонсай, бамбук или небольшие деревья, усиливают связь с природой. Перегородки и разделители комнат из натуральных материалов или деревянные колонные стены могут обеспечить конфиденциальность, сохраняя при этом ощущение открытого пространства и добавляя визуальный эффект комнате.
В интерьерах Japandi сочетаются различные фактуры материалов и тканей, при этом сохраняется гармония за счёт единой цветовой палитры.
Цветовая палитра землистая и состоит преимущественно из светлых пастельных тонов, таких как: кремовый, серый, бежевый, коричневый.
Натуральные материалы, такие как дерево, ротанг, бамбук и керамика, являются ключевыми для интерьеров Japandi. Текстиль, как правило, из хлопка, льна и шерсти, также играет важную роль, добавляя мягкости и лёгкости пространству.
Освещение способствует созданию спокойной, уютной атмосферы. Обычно это достигается мягким светом от напольных и настольных ламп, размещенных по всей комнате. Бумажный или деревянный абажур служит отличительным акцентом, идеально дополняя общую эстетику. Естественное освещение также очень важно в этом стиле — мягкий дневной свет придаст пространству ощущение покоя.
Как привнести в пространство стиль Japandi
„Определите основные функции пространства, которое вы проектируете, затем выберите нейтральную, землистую цветовую палитру. Выбирайте мебель, которая соответствует этим соображениям, отдавая предпочтение предметам, которые являются неброскими и демонстрируют видимую текстуру дерева. Используйте натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, бамбук и стекло. Помните, что стиль Japandi подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому следите за тем, чтобы пространство было чистым и незагроможденным, и используйте закрытые решения для хранения, чтобы вещи не валялись без дела“, — советует специалист по интерьеру.
Самый простой способ ввести стиль Japandi в существующее пространство — обновить текстиль: шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье. Также добавьте больше текстур с помощью ваз, чайников, чашек, книг или керамических пиал, которые также украсят пространство в минималистичном стиле. По словам дизайнера интерьера IKEA, это часто самое быстрое и эффективное решение, если у вас не очень яркая комната.
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