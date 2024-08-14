14.08.2024, 16:09
Можно ли вырастить лисички в саду? Специалисты о грибах с алкоголем, эффекте мухомора и резьбе по ножке
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В какой-нибудь другой стране, если бы вы встретили в лесу в сумерках человека с ножом в руке, вы бы, скорее всего, убежали. А в Эстонии? Нож, вероятно, именно в вашей руке - ведь вы отправились на грибную охоту. Небольшая стычка, конечно, может случиться, ведь грибник не сдаст свои места без боя. Но можно ли вырастить лисички в огороде? А боровики в горшке на подоконнике? А как правильно поступать при сборе - срезать или выкручивать?
Грибной сезон в этом году наступил очень рано. А некоторым даже далеко ходить не надо - грибы растут буквально в двух шагах. Хорошо бы еще знать, как правильно их сорвать, чтобы и в другой раз выросло. А также, как правильно есть и что закусывать, чтобы потом не было проблем со здоровьем, пишет Delfi Dom&Sad.
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