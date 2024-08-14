Можно ли вырастить лисички в саду? Специалисты о грибах с алкоголем, эффекте мухомора и резьбе по ножке

В какой-нибудь другой стране, если бы вы встретили в лесу в сумерках человека с ножом в руке, вы бы, скорее всего, убежали. А в Эстонии? Нож, вероятно, именно в вашей руке - ведь вы отправились на грибную охоту. Небольшая стычка, конечно, может случиться, ведь грибник не сдаст свои места без боя. Но можно ли вырастить лисички в огороде? А боровики в горшке на подоконнике? А как правильно поступать при сборе - срезать или выкручивать?