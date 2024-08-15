ВИДЕО | Улетят куда подальше: ароматный лайфхак от плодовых мушек

Плодовые мушки могут очень быстро заполнить собой пространство в кухне. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь лайфхаком из TikTok. Рабочим методом от мушек поделилась пользовательница @mrsclarehoops.

Как избавиться от плодовых мушек

Первый делом фрукты, на которых появились плодовые мушки, следует немедленно помыть, поскольку там насекомые могли отложить яйца.

Затем можно перейти к следующему этапу — борьбе с мушками. Просто поместите веточку лаванды, розмарина или мяты в вазу с фруктами. Плодовые мухи не переносят запаха этих трав – от него они улетают подальше.

Еще один метод, который избавит от плодовых мушек на кухне — использовать ловушку. Чтобы избавиться от этих насекомых, просто налейте в миску или широкий стакан уксус, фруктовый сок или положите измельченные фрукты и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.

Если вы использовали стакан, вставьте в него воронку (можно сделать ее из бумаги), если миску — накройте ее пищевой пленкой и сделайте небольшие отверстия. Плодовые мушки при первой возможности прилетят к ловушке и начнут в ней тонуть. Благодаря этому домашнему средству они не успеют размножиться.