Наш сад
15.08.2024, 17:12

Пять советов по выращиванию лесной земляники в своем саду

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shulevskyy Volodymyr | Shutterstock

Как вырастить лесную землянику в саду? Старший научный сотрудник Института садоводства Валда Лаугале, рекомендует приносить землянику из леса после того, как ягоды уже собраны — в конце июля и в августе, пишет Delfi Dom&Sad.

  1. Растения можно размножать, выкапывая и разделяя на мелкие части, только следите за тем, чтобы у каждой из них был корень. Кроме того, можно выкопать и посадить молодые саженцы с корнями.

  2. Землянике необходимо солнечное место и много пространства для роста.

  3. В отношении почвы лесная земляника не привередлива: ее не нужно высаживать в специальную лесную землю, в которой земляника растет естественным образом.

  4. Перед посадкой почву в саду следует обогатить органическими удобрениями, такими как компост или навоз.

  5. Регулярно поливайте растения, пока они не укоренятся. При выращивании в саду дикая земляника дает более крупные ягоды. Ее выращивают в течение трех лет на одном месте, после чего посадки обновляют.

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