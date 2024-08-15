Пять советов по выращиванию лесной земляники в своем саду
Как вырастить лесную землянику в саду? Старший научный сотрудник Института садоводства Валда Лаугале, рекомендует приносить землянику из леса после того, как ягоды уже собраны — в конце июля и в августе, пишет Delfi Dom&Sad.
Растения можно размножать, выкапывая и разделяя на мелкие части, только следите за тем, чтобы у каждой из них был корень. Кроме того, можно выкопать и посадить молодые саженцы с корнями.
Землянике необходимо солнечное место и много пространства для роста.
В отношении почвы лесная земляника не привередлива: ее не нужно высаживать в специальную лесную землю, в которой земляника растет естественным образом.
Перед посадкой почву в саду следует обогатить органическими удобрениями, такими как компост или навоз.
Регулярно поливайте растения, пока они не укоренятся. При выращивании в саду дикая земляника дает более крупные ягоды. Ее выращивают в течение трех лет на одном месте, после чего посадки обновляют.