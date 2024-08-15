Пять советов по выращиванию лесной земляники в своем саду

Растения можно размножать, выкапывая и разделяя на мелкие части, только следите за тем, чтобы у каждой из них был корень. Кроме того, можно выкопать и посадить молодые саженцы с корнями.

Землянике необходимо солнечное место и много пространства для роста.

В отношении почвы лесная земляника не привередлива: ее не нужно высаживать в специальную лесную землю, в которой земляника растет естественным образом.

Перед посадкой почву в саду следует обогатить органическими удобрениями, такими как компост или навоз.