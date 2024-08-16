Сотни названий растений будут изменены из-за их расистского характера(12)
На прошедшем недавно XX Международном ботаническом конгрессе в Мадриде было принято предложение двух ученых изменить научные названия нескольких сотен растений, чтобы исключить использование расистских терминов в ботанике. В то время как одни ученые приветствуют это решение, другие обеспокоены тем хаосом, который это и другие подобные решения могут вызвать в научной литературе в будущем, пишет Delfi Dom&Sad.
Дебаты по этим вопросам ведутся уже несколько лет. 18 июля в Мадриде 63% из 556 присутствовавших ботаников в ходе тайного голосования проголосовали за предложение переименовать более 200 видов растений, в названиях которых присутствует термин „caffra“. Предложение было вынесено на голосование Гидеоном Смитом, таксономистом по растениям из Университета имени Нельсона Манделы, и его коллегой Эстреллой Фигейредо. Для принятия решения требовалось не менее 60% голосов присутствующих.