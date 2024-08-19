Ваш домашний любимец спит в вашей кровати? Аллерголог рассказывает о том, как в этом случае обеспечить гигиену и почему это важно

„Основной метод борьбы с пылевыми клещами – это стирка постельного белья при высокой температуре, не ниже 55 градусов, один раз в неделю. При аллергии также стоит выбирать постельное белье, наполненное смесью хлопковых, полиэстерных и/или полипропиленовых волокон – это касается также одеял и подушек. Второе решение – очистители воздуха, которые уменьшают количество аллергенов и пылевых клещей в воздухе. Также от пылевых клещей помогают наматрасники, которые можно регулярно стирать в стиральной машине“, – предлагает Юлге.

Аллерголог делится советами, как сдержать размножение пылевых клещей. „Чем меньше предметов собирают пыль на полках дома, тем легче поддерживать дом в чистоте и, следовательно, будет меньше пылевых клещей. Если у вас есть домашние животные, вам следует чаще делать уборку и убирать тщательнее, чтобы уменьшить количество пылевых клещей. Чтобы было меньше пыли, поверхности следует протирать влажной тряпкой. Также полезно помнить, что не следует спешить застилать постель: сразу после подъёма с постели место еще теплое и влажное, а расстеленное поверх него одеяло поддерживает те же условия, создавая идеальную среду для размножения пылевых клещей. Сначала оставьте постельное белье в таком виде, чтобы матрас и простыни могли „дышать“, а влага испарялась“, – отмечает аллерголог. „Можно заправить постель, например, после завтрака“, – добавляет она.

„Воздух в доме, где есть домашние животные , содержит животные аллергены, которые имеют тенденцию накапливаться на мягкой мебели, где домашние животные лежат днем ​​или спят ночью, например на кроватях и диванах. Кроме того, в каждом доме есть пылевые клещи – микроскопические существа, которые больше всего любят теплую и влажную среду и могут вызывать аллергические реакции. Чихание, насморк, зуд, слезотечение или покраснение глаз, боль в горле и кашель могут быть признаками аллергии. Пылевые клещи питаются, помимо прочего, перхотью домашних животных, поэтому следует уделять больше внимания гигиене, когда домашнее животное спит в вашей кровати“, – объясняет аллерголог Кая Юлге .

При проживании с домашними животными стоит обращать больше внимания на выбор домашнего текстиля, и на то, что нужно делать, чтобы уменьшить возможные и уже имеющиеся проявления аллергии.

„Однако когда вы с домашним животным спите в одной кровати и у вас появляются сильные симптомы аллергии, продолжать это не рекомендуется. В таком случае будет лучше, если у питомца будет свое место для сна“, – советует специалист.

Обеспечить гигиену поможет подходящее постельное белье

У дизайнера интерьера тоже есть советы, которые помогут обеспечить гигиену, когда ваш домашний питомец спит с вами в одной кровати.

„Используйте покрывало в качестве дополнительного слоя на кровати, чтобы защитить постельное белье от шерсти, грязи и пятен. Еще один крайне полезный вариант – специальное одеяло для животных с двумя разными сторонами. Одна из них – теплая флисовая, а вторая – поддерживающая прохладу сторона, которая отталкивает воду и грязь, да и шерсть к ней не прилипает так легко, как к иным материалам. На подушки стоит надевать наперники, которые продлевают срок службы подушки и предохраняют ее от пятен и загрязнений“, – делится руководитель дизайнеров интерьера IKEA Брита Миквере.

Для ночного сна она советует выбрать одеяло с наполнителем из смеси волокон хлопка, полиэстера и/или полипропилена. Эти волокна легкие, хорошо держат форму и надолго сохраняют способность к теплоизоляции. Одеяла, изготовленные из такой смеси, можно стирать при высокой температуре, которая уничтожает пылевых клещей.

„Подушка из микрофибры поможет свести к минимуму симптомы аллергии, а дополнительным преимуществом является то, что ее можно стирать в стиральной машине, так что вы сможете поддерживать ее чистоту и свежесть без лишних хлопот. Полиэстер также меньше впитывает влагу, а значит, после стирки подушка высохнет быстро. Чтобы облегчить уход за текстилем дома, инвестируйте в чехлы для мебели, подходящие для домашних животных, которые легко чистить, и которые более устойчивы к царапинам и пятнам. Избегайте пушистых и длинноворсовых материалов, таких как ковры с длинным ворсом или декоративные подушки. За более гладкими, менее фактурными тканями будет легче ухаживать, а также такие материалы не по нраву пылевым клещам“, – рассказывает Миквере.

Дизайнер интерьера резюмирует – избежать пылевых клещей поможет не только правильный выбор текстиля, но и правильные решения для интерьера дома. Здесь большую пользу принесут очистители воздуха, поскольку большинство из них оптимизированы так, что способны отфильтровывать более 99,5% мелких частиц, распространяющихся по воздуху, таких как пыль и пыльца.