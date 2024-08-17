Когда пылесос не справляется: хитрый трюк, который уберет с ковра волосы и шерсть

Как убрать ковер ракелем для душа

Ракель для душа – это не только незаменимый инструмент в ванной комнате, но и эффективное средство для уборки ковров. Ракель с резиновыми краями легко скользит по ворсу ковра, собирая шерсть, волосы и мелкий мусор. Вам не требуются специальные моющие средства или пылесос.

Как это работает?

Во время движения ракеля по ковру создается статическое электричество, буквально вытягивающее волосы и шерсть из глубины ворса. Регулярно собирайте собранные частицы и продолжайте процедуру до полной очистки ковра. Ракель достает даже мельчайшие частицы пыли и грязи, которые пылесос может пропустить.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы уборки. Возможно, ракель для душа станет вашим любимым новым инструментом для поддержания чистоты в доме.