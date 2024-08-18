Останется сочным и хрустящим: как правильно хранить арбуз

Многие считают, что хранение арбуза в холодильнике — лучшее решение, хотя это не всегда удачный выбор. Холодильник охлаждает фрукты, но не всегда продлевает срок их хранения. Поэтому в некоторых ситуациях лучше выбрать другие условия для хранения арбуза.

Как хранить арбуз, чтобы он долго оставался свежим

Еще не созревший арбуз необходимо хранить при комнатной температуре, но вдали от прямых солнечных лучей, так как при этом сохранятся его питательные вещества и вкус. Как отмечает City magazine , в помещении с умеренной температурой или слегка кондиционированным воздухом арбуз сохранится до двух недель.

Если арбуз уже разрезан, идеальным местом хранения для него станет холодильник. Но в этом случае на срок хранения окажет влияние, в какой таре хранить ягоду.

Хуже всего арбуз хранится кусочками на тарелке. А вот если накрыть тару пищевой пленкой, либо сложить кусочки в зип-пакет, то срок хранения ягоды без потери вкуса можно продлить до 7-8 дней.

Но лучше сложить порезанные кусочки арбуза в герметичный стеклянный контейнер. Как отмечает The kitchn , в такой таре дольки хранятся в течение восьми полных дней. Плоды остаются хрустящими, сочными и не теряют свой вкус.