Опытные дачники перед зимой рассыпают укроп по грядке: вот зачем это нужно

Удивительно, но такой лайфхак решает сразу несколько проблем.

Некоторые садоводы жалуются, что укроп плохо растет, поэтому думают, как посадить укроп, чтобы быстро взошел и долго радовал урожаем. Оказалось, что эта культура достаточно неприхотлива, именно поэтому под нее не обязательно выкапывать грядки, можно просто рассыпать в произвольном порядке на огороде. Не удивляйтесь, но зелень таким образом вырастет крупной и сочной - ничем не хуже той, ради которой были проведены масштабные огородные работы, а у вас получится сэкономить место.

Кроме того как быстро вырастить укроп в открытом грунте с помощью россыпи, его также можно использовать против вредителей, болезней и нежелательной растительности. Дело в том, что укроп давно известен, как результативное средство от сорняков. Культура выделяет определенные вещества, которые мешают соседним растениям развиваться. Если вы будете рассыпать семена укропа по грядкам, то сможете быстро избавиться от многих видов сорняков - они просто не смогут расти рядом с таким агрессивным соседом, а сам укроп будет развиваться быстрее всех остальных культур. Именно поэтому многие дачники рассыпают укроп на дорожках, где часто растет ненужная трава.

Третья причина, почему стоит разбросать по огороду укроп - польза для почвы. Это растение имеет очень мощные корни, поэтому способно взрыхлять почву и обогащать различными микро- и макроэлементами. Кроме того, чем больше укропа вы рассыплете по грядкам, тем больше соберете семян, а это значит, что их не придется покупать. Таким образом получается, что всего одно растение решает сразу 3 проблемы - гарантирует хороший урожай, улучшает состояние почвы и убивает любые сорняки.