Наш сад
21.08.2024, 11:05

Можно ли вырастить в Эстонии персики и абрикосы? Легко! Но есть нюансы

 (1)
При правильно созданных условиях персиковые деревья приносят хороший урожай. Поэтому при формировании кроны нужно учитывать, что ветви могут прогибаться под тяжестью плодов.
При правильно созданных условиях персиковые деревья приносят хороший урожай. Поэтому при формировании кроны нужно учитывать, что ветви могут прогибаться под тяжестью плодов.
ФОТО: Piotr Lenart | Shutterstock

Выращивание фруктов, характерных для стран с более теплым климатом, может показаться в наших условиях совершенно невероятным и в какой-то степени даже бессмысленным занятием. Однако последние десятилетия показывают, что все возможно, поэтому не стоит сбрасывать со счетов попытки вырастить в Эстонии персиковые и абрикосовые деревья.

"Само по себе абрикосовое дерево даже более морозоустойчиво, чем та же слива — большое количество сортов абрикоса без проблем выдерживают минус 30“, — подтверждает опытный садовник Харри Поом, много лет выращивающий персики и абрикосы. Однако посадка экзотического дерева в эстонском саду требует большой подготовительной работы и соответствующих знаний. В противном случае зима оставит садовода-любителя без урожая или полностью погубит дерево.

Капризные деревья

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии