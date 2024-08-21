Можно ли вырастить в Эстонии персики и абрикосы? Легко! Но есть нюансы

"Само по себе абрикосовое дерево даже более морозоустойчиво, чем та же слива — большое количество сортов абрикоса без проблем выдерживают минус 30“, — подтверждает опытный садовник Харри Поом, много лет выращивающий персики и абрикосы. Однако посадка экзотического дерева в эстонском саду требует большой подготовительной работы и соответствующих знаний. В противном случае зима оставит садовода-любителя без урожая или полностью погубит дерево.