Производителю мебели удалось выйти в прибыль: компания сократила штат и закрыла один из заводов

„В условиях изменяющейся экономической среды важно сохранять гибкость в отношении затрат, чтобы поддерживать прибыльность компании. Мы продолжаем оптимизировать расходы и повышать эффективность производства“, – рассказал руководитель и один из владельцев Bellus Furniture Рольф Реландер изданию Lääne-Virumaa Uudised.

В прошлом году компании удалось добиться положительных результатов благодаря сокращению расходов и снижению цен на материалы на мировом рынке. Во время пандемии коронавируса цены на материалы значительно возросли, но в прошлом году наблюдалось их частичное восстановление. Однако спрос на мебель, который также увеличился в период коронавируса, теперь снизился, признал Реландер.