Полезные советы
20.08.2024, 08:07

Унитаз станет чистым и без бактерий: какое копеечное средство засыпать на ночь

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: lOCOOl | Shutterstock

Ответственные хозяйки пытаются поддерживать чистоту дома, в том числе и в ванной комнате. Так, известковый налет в ванной можно отмыть с помощью белого уксуса и моющего средства. А вот справиться с желтыми наслоениями на унитазе помогут копеечные средства, что есть дома у каждого, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.

Как отмыть унитаз

Так, для эффективной очистки унитаза можно использовать два обычных порошка, которые есть почти в каждом доме: пищевую соду и сухую горчицу. Их нужно смешать в равных пропорциях и щедро посыпать на влажную поверхность унитаза. После этого оставить смесь действовать на ночь.

Утром останется только почистить унитаз щеткой, смыть воду, и сантехника будет сиять чистотой и белизной. Следует отметить, что сода и горчица обладают мягкими абразивными свойствами, которые не повреждают поверхность. Они эффективно удаляют налет, ржавчину и бактерии, помогая поддерживать чистоту вашего унитаза без агрессивных химикатов. Кроме того, эта комбинация обеспечивает дезинфекцию, что важно для гигиены в ванной комнате.

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