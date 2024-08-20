Унитаз станет чистым и без бактерий: какое копеечное средство засыпать на ночь
Ответственные хозяйки пытаются поддерживать чистоту дома, в том числе и в ванной комнате. Так, известковый налет в ванной можно отмыть с помощью белого уксуса и моющего средства. А вот справиться с желтыми наслоениями на унитазе помогут копеечные средства, что есть дома у каждого, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.
Как отмыть унитаз
Так, для эффективной очистки унитаза можно использовать два обычных порошка, которые есть почти в каждом доме: пищевую соду и сухую горчицу. Их нужно смешать в равных пропорциях и щедро посыпать на влажную поверхность унитаза. После этого оставить смесь действовать на ночь.
Утром останется только почистить унитаз щеткой, смыть воду, и сантехника будет сиять чистотой и белизной. Следует отметить, что сода и горчица обладают мягкими абразивными свойствами, которые не повреждают поверхность. Они эффективно удаляют налет, ржавчину и бактерии, помогая поддерживать чистоту вашего унитаза без агрессивных химикатов. Кроме того, эта комбинация обеспечивает дезинфекцию, что важно для гигиены в ванной комнате.