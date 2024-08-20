Унитаз станет чистым и без бактерий: какое копеечное средство засыпать на ночь

Ответственные хозяйки пытаются поддерживать чистоту дома, в том числе и в ванной комнате. Так, известковый налет в ванной можно отмыть с помощью белого уксуса и моющего средства. А вот справиться с желтыми наслоениями на унитазе помогут копеечные средства, что есть дома у каждого, пишет Telegraf со ссылкой на „Ukr.Media“.