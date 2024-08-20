Как удобрять цветы, чтобы они радовали новыми бутонами как можно дольше

Как питаются, так и цветут

Цветок, который цветет уже некоторое время, успел съесть все питательные вещества, которыми садоводы наполнили горшок. Осенью, когда растение выбрасывают в компост, можно увидеть, насколько плотным стал корневой ком, что в нем почти не осталось почвы. Такое растение полностью зависит от питательных веществ, предоставляемых садоводом.

При каждой подкормке удобрения добавляются в воду в меньшей концентрации, чем указано на упаковке. Обычно производители удобрений рекомендуют вносить его один раз в неделю.

Марка удобрения не имеет большого значения. Их также можно менять. Главное, чтобы удобрение имело высокое содержание фосфора (P) и было предназначено для цветущих растений. Цветам не следует давать удобрения, предназначенные для рассады и богатые азотом, который стимулирует образование зеленой массы и листьев.

Удобрения длительного действия

Профессионалы вносят удобрение длительного действия уже в субстрат, в который будут высаживаться цветы. Его также можно внести в почву на поверхности. Например, удобрение, действие которого длится три месяца. Существуют также удобрения с шестимесячным действием, но в нашем климате они не очень подходят (ни одно удобрение не заставит растения цвести осенью).

При использовании удобрений длительного действия теоретически достаточно полива — удобрение медленно растворяется и питает растения. Но на практике доказано, что на это нельзя полагаться. Особенно в жаркую погоду, когда полив обильный, растение потребляет гораздо больше питательных веществ, и они вымываются. Поэтому в дополнение к удобрениям, вносимым в почву, следует вносить водорастворимые удобрения.

Фосфор способствует обильному цветению цветов. Важно постоянно удобрять цветы и не останавливаться, когда они начинают умирать.

Совет! Чтобы стимулировать появление новых побегов и цветов, следует обрезать старые разросшиеся побеги. Не бойтесь этого делать, даже если на конце длинного куста все еще есть цветок или бутон.