Эти растения нужно обрезать в августе для буйного роста: порадуют на следующий год

Розы

Такие растения как роза, глициния, лаванда и садовая гортензия отлично воспримут августовскую обрезку. Это хороший стимул для того чтобы продолжать цвести, поэтому важно знать, как обрезать розы в августе, а также другие растения из списка, чтобы помочь, а не навредить.

Важно делать это при сухой погоде без ветра, но с солнцем - так получится уберечь растения от болезней, которые передаются через ветер и влагу. Обрезку нужно проводить только продезинфицированным инструментом, а после этого смазывать ранки на растении садовой мазью с фунгицидом.

Смородина

Смородина и крыжовник - еще две культуры, которые можно и нужно обрезать в конце лета. Так вы сможете омолодить растения, вырезать старые побеги. Перед тем как обрезать крыжовник в августе, стоит найти именно тот кустарник, который в этом нуждается - выбирайте те, у которых кора уже темная. Кроме того, для „реанимации“ культуры нужно обратить внимание и на низкорослые кусты и на те, что растут слишком густо.

Малина

Что касается того, как правильно обрезать малину в августе, то делать это нужно только после сбора урожая. Вырезать нужно лишь слабые побеги, а также те, с которых и был собран урожай. После обрезки важно оставить 10-12 сильных побегов и привязать их к проволоке - это поможет растению не сломаться.

Яблоня

Каждый опытный огородник знает, что в конце лета мы обрезаем только те яблони, которые созревают в сентябре. Передержка кроны позволяет раскрыть плод и помочь ему созреть на солнце. Такая обрезка позволяет срезать побеги у основания на 40 см минимум, если они растут вверх вертикально. Оставить нужно те побеги, на которых будут формироваться бутоны.

Какие деревья можно обрезать в августе еще по такому же принципу? Смело обрезайте груши и скороспелые сорта слив, убирайте слабые побеги на 15 см. То же самое можно сделать с вишней и черешней, но только после сбора урожая. Цель обрезки в таком случае - опустить крону у вишни и чуть-чуть подкорректировать форму у черешни.

Абрикос

Перед тем как обрезать абрикос, убедитесь, что вы собрали последний урожай. Крону необходимо проредить, чтобы стимулировать выпуск новых побегов. После такой манипуляции абрикосы в следующем году будут расти гораздо лучше и крупнее.