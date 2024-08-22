Продавцы не признаются. Эти признаки укажут, что арбуз „накачан“ химией

Как проверить арбуз дома

Этот способ подойдет тем, кто уже купил арбуз. Первый вариант такой - набрать большой тазик или ведро с водой, опустить туда арбуз. Если он останется плавать, как поплавок, на поверхности, с ним все нормально, но если опустится на дно - нитратов в нем полно. Второй вариант чуть проще - нужно налить стакан воды и опустить в него кусочек мякоти арбуза. В идеальном сценарии вода должна остаться прозрачной, но если вдруг она окрасится в красный или розовый цвет, значит, вы купили арбуз с „химией“.

Есть и „дедовский“ лайфхак - проверить арбуз на нитраты йодом (как и с водой, такие способы проверки оставляют желать лучшего, но за неимением чего-то большего, вполне подойдут). Инструкция простая - отрезать кусок арбуза и капнуть на него йодом. Мякоть, окрашенная в коричневый цвет, пригодна к употреблению, а вот если арбуз стал синим, зеленым или фиолетовым, его лучше не есть.

Как проверить в магазине

Проверить арбуз на нитраты, чтобы случайно не купить „химический“ можно визуально:

вес ранних плодов не должен превышать 5-7 кг;

„хвостик“ должен быть сухим, желтым и тонким;

у хорошего арбуза желтое пятно - равномерное, полосы - контрастные;

темные пятна или бугры на корке - признак наличия нитратов.

Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют покупать уже разрезанные арбузы в магазинах, так как на открытую мякоть быстро начинают попадать вредоносные микроорганизмы из окружающей среды - даже если арбуз обернут в пленку. Лучше всего купить целый, но маленький, чем половину от большого.