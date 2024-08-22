Чтобы не угробить холодильник: почему появляется лед на задней стенке и как с этим бороться

К счастью, эта распространенная проблема может быть решена с помощью надлежащего обслуживания. Советами поделился сервис ремонта mrappliance.

Как правильно разморозить холодильник

Когда такое случается, нужно разморозить холодильник. Прежде всего, переместите еду в прохладное место. Затем стратегически разместите полотенца вокруг и на дне холодильника. Они будут служить защитным барьером от тающей воды.

Выключите холодильник. Это делается либо специальной кнопкой, либо вам нужно отсоединить прибор от сети. Так холодильник или морозильник прекратит генерировать холодный воздух и перейдет в режим размораживания.

После этого наберитесь терпения и дайте льду разморозиться естественным путём. Не стоит пытаться вручную отковырять лед – это может повредить внутреннюю часть морозильника. Просто оставьте дверцу открытой и занимайтесь своими делами.

Когда весь лед растает, можете помыть холодильник. Лучше всего использовать обычную воду и соду, чтобы остатки мыла не оставались на поверхности. Тщательно высушите внутреннюю часть устройства, прежде чем подключать его к сети.

Как предотвратить замерзание морозильника:

Держите дверцу морозильника закрытой.

Дайте пище достичь комнатной температуры, прежде чем хранить ее в морозилке, чтобы уменьшить содержание влаги.

Регулярно очищайте морозильную камеру от остатков пищи или пролитых жидкостей, которые быстро кристаллизуются в лед.

Не перегружайте морозильную камеру, чтобы еда не блокировала циркуляцию воздуха.

Регулярно проверяйте наличие повреждений в уплотните дверцы и замените его, если необходимо.

Оставьте пространство между морозильной камерой и стеной.

Возможны и другие технические причины, как неисправный таймер размораживания, сломанный нагреватель этого процесса или термостат. В таком случае наилучшим решением будет вызвать профессионалы, чтобы обеспечить точный и эффективный ремонт.