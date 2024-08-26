Как постирать большое одеяло без химчистки: топ самых легких способов

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно постирать крупногабаритное одеяло, чтобы оно осталось пушистым и свежим? Эта задача может показаться сложной, но на самом деле все не так уж сложно. С помощью нескольких простых советов вы сможете легко справиться с этой задачей и наслаждаться чистым и ароматным постельным бельем, пишет Telegraf.