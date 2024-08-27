Война жильцов: что делать, если соседи курят, шумят или перекрывают вам вентиляцию?

„Я спрашиваю: а какие проблемы? У нас детей маленьких нет. Мне никто не может запретить, врач и тот может только посоветовать. В общем, этот разговор свелся к тому, что мне объявляют войну. Я из этой квартиры не уйду! На следующий день к нам пришла полиция, три человека. Спросили, с кем я живу. Попросили показать, где мы курим. Я показала, что мы с сыном курим на кухне. У нас там пепельница, банка с крышкой. Они посмотрели. Спрашивали, курим ли мы где-то еще. Но у нас нет такой надобности. Сидим на кухне, у нас все оборудовано, опасностей никаких нет. Никаких нарушений не нашли и ушли“, – продолжает Галина.

„Все начинается вечером. Там такой грохот иногда стоит и в час, и в три ночи. Они просто нас провоцируют, чтобы мы пошли к ним. Но мы на это не реагируем. Женщина бегала по подъезду, кричала в окно: „Скоро вы там накуритесь?!“, стучала палкой или шваброй“, – рассказывает Галина.

„До этого у нас такие вопросы никогда не поднимали. Я сама на том собрании не была, но ко мне пришла председатель и сказала, что такой вопрос был выдвинут, но собрание не поддержало инициативу“, – говорит пенсионерка.

„Новые хозяева квартиры сверху залезли в вентиляционные шахты в кухне, и с тех пор в углу на кухне я регулярно слышу шум, словно мотор крутится. В декабре я уже не выдержала и позвонила председателю и сказала, что из-за этого звука у нас периодически возникает чувство, будто мы куда-то едем“, – говорит Галина.

„Прошлой осенью сверху поселились новые люди. С тех пор и начались проблемы. Как-то мой сын пришел и говорит, что председатель нам делает замечание, что мы курим в квартире. Но мы здесь уже 44 года курим. Я позвонила председателю, чтобы узнать, что за соседи поселились, которые на нас жалуются. Председатель сказала, что там живут мужчина, женщина и ребенок. Но о наличии ребенка ничто не говорит: там никто не учит таблицу умножения, никто не считает плюсы-минусы с переходом через десяток. Здесь ведь очень хорошая слышимость“, – рассказывает Галина.

„О чем я могу говорить с ними после всего, что тут почти год происходит? Они не изменятся. Они наоборот – еще больше наседают. Дым сигарет к ним проникать вообще не может. При реновации нам увеличили подоконник в четыре раза, а дым не идет сначала вперед, вверх, а потом обратно, к ним в квартиру. Мы не курим везде в квартире, а только в одном месте. Женщина, по-моему, там неуравновешенная. Она все бросает: тяжелые предметы, может, мебель поднимает – и бросает. Провоцируют нас на скандал. Я не хочу ни с кем связываться. Я хочу, чтобы мне открыли шахты, и был бы нормальный обмен воздуха в доме, как было раньше. Нас заманивали к ним посмотреть, но что я там увижу в чужой квартире. Мне это не надо. Меня интересует то, что у меня дома происходит. Считаю, что такие вещи надо обнародовать, чтобы таких соседей больше ни у кого не было“, – подытоживает пожилая женщина.

Пожилая женщина идти на уступки и компромиссы с соседями не хочет – так же, как и просто говорить с ними.

„И если я не пойду с ними на компромисс, они подадут на меня в суд. Но мне никакие бесплатные вытяжки и лишний шум в квартире не нужны, – утверждает Галина. – На следующий день я написала заявление, чтобы сделали замеры движения воздуха в шахтах. Ответа пока не получила“.

„Такую же трещотку поставили на уровне раковины на кухне. Я мою посуду и слышу, как там все гремит. И закрыли шахту в туалете, – говорит Галина. – А пару недель назад было экстренное собрание, куда меня тоже позвали. Но я не пошла, поскольку мне тяжело туда идти. И как раз, пока у них было собрание, соседи снова включили этот шум. Я позвонила в правление. И тут они свою аппаратуру выключили. А мне Антон из правления говорит: да они сейчас в подвале у председателя. Я говорю, значит, в квартире кто-то еще есть“.

„Вот как раз были мы у председателя, и члены товарищества там присутствовали. В это время поступает звонок. Опять, говорят, в нашей квартире что-то шумит. Нас, отвечаю, даже дома нет, мы же здесь. Что там может шуметь? Говорю, идите, послушайте. Двое человек поднялись, послушали – тишина. Мы поднялись все вместе, я открыл дверь. Заходим, смотрим. Люди походили, ничего не услышали. А она говорит, что шумит“, – рассказывает Александр.

„Приходили трое полицейских. Заходили к ним в квартиру. Девушка-участковый приходит потом к нам и говорит „я за пять минут у них вся пропахла табаком“. А вы представляете, каково нам так жить“, – говорит мужчина.

„Нам сказали, что все хорошо. А вот выяснилось, что не совсем. Люди неконтактные. Добиться толку не можем. Жить в квартире нереально. В любое время она начинает медленно, но уверенно заполняться запахом сигарет. Что с этим делать, не знаем. Жена звонит во все службы. Я предлагал поставить соседям вытяжку, чтобы они включали ее, когда курят. Надо же понимать, что они не одни живут! У меня сын в два часа ночи поднимается, ему приходится переходить в другие комнаты, где запаха еще нет. А запах сильный. За вчерашний вечер и за полдня сегодня тюль в комнате уже можно снимать и стирать, т. к. он успевает провонять стойким запахом табачного дыма“, – рассказывает Александр.

„Как только мы заселились, выяснилось, что соседи очень много курят. При этом у них открыто окно в кухне. Вроде бы обычное явление, все курят. Но они это делают по всей квартире – в спальне, в кухне, в коридоре. И все это благополучно проходит к нам. Для нормальной работы вентиляции люди приоткрывают окна. Нам это сделать нереально“, – рассказывает Александр.

Соседи Галины Александр, Ирина и их сын-подросток смотрят на ситуацию со своей стороны и тоже не готовы идти на уступки. Семья жалуется, что из-за запаха табака, который проникает в их квартиру от соседей, они не могут у себя дома вести нормальный образ жизни.

Из шумных бытовых приборов на их кухне – вытяжка и кофемашина, а также напольный вентилятор. Вытяжку они включают во время приготовления еды или же для того, чтобы проветрить кухню, когда она заполнилась запахом табака.

В квартире также установлены фреш-клапаны для притока свежего воздуха. Они оснащены фильтром, но не блокируют вонь от курения и не шумят.

„Мы в квартире ничего глобально не меняли. Пришлось сделать небольшой косметический ремонт опять же из-за соседей. Мы подняли старый ламинат, а там – просто ужас, вся подложка была пропитана запахом табака. Снизу были сквозные отверстия к соседям. В панельном доме это обычное явление, но их надо устранять. И по мере устранения, естественно, их воздух будет все меньше уходить к нам. А по вентиляции пусть разбирается товарищество, – говорит Александр. – Я сам очень заинтересован решить эту проблему. Мы хотим жить спокойно, никому не мешать, и чтобы нам никто не мешал“.

Мужчина признает, что пару раз дверьми они специально хлопали, когда уже сдавали нервы от того, что ночью в квартире не продохнуть. Семья планирует обращаться в суд.

Когда одни мешают другим

„Я понимаю, что в своей квартире они могут делать что угодно. Но с оговоркой: пока это не мешает соседям. А они мешают, – констатирует Александр. – Один я к ним в квартиру идти тоже не хочу, а то они потом могут полицию вызвать и сказать, что я им чуть ли не угрожал. Один раз предложил члену правления Антону пойти со мной. Полтора часа мы стояли возле их квартиры. Антон барабанил по двери. Ноль реакции, хотя люди точно были дома. Потом у нас было собрание, хотели просто поговорить с ними. Мы с женой пришли. Председатель сказала, что вроде и соседи должны прийти. Но никого не было“.

Супруга Александра, Ирина, жалуется, что вынуждена каждый день бороться за свежий воздух в своей квартире. Нервы и терпение женщины, действительно, на пределе. Она не отрицает, что и дверьми хлопала, и в окно кричала, чтобы соседи перестали курить.