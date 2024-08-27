Война жильцов: что делать, если соседи курят, шумят или перекрывают вам вентиляцию?(25)
Распри между соседями давно стали обыденностью в наших многоквартирных домах. Многочисленным конфликтам нет конца и края. „МК-Эстония“ выяснила, что делать в случаях, когда люди долгое время не могут друг с другом поладить, как выяснить, перекрыли ли соседи вам вентиляцию, и что делать, если они шумят и курят.
В редакцию обратилась пенсионерка Галина, жительница одного из домов на улице Коорти в таллиннском районе Ласнамяэ. Женщина жалуется на новых соседей, которые проживают в квартире над ней.
По словам пенсионерки, сразу после заселения они перекрыли ей вентиляцию.
Шум без конца
„Прошлой осенью сверху поселились новые люди. С тех пор и начались проблемы. Как-то мой сын пришел и говорит, что председатель нам делает замечание, что мы курим в квартире. Но мы здесь уже 44 года курим. Я позвонила председателю, чтобы узнать, что за соседи поселились, которые на нас жалуются. Председатель сказала, что там живут мужчина, женщина и ребенок. Но о наличии ребенка ничто не говорит: там никто не учит таблицу умножения, никто не считает плюсы-минусы с переходом через десяток. Здесь ведь очень хорошая слышимость“, – рассказывает Галина.
Она отмечает, что с этими людьми не знакома и даже не знает, как они выглядят.
„Новые хозяева квартиры сверху залезли в вентиляционные шахты в кухне, и с тех пор в углу на кухне я регулярно слышу шум, словно мотор крутится. В декабре я уже не выдержала и позвонила председателю и сказала, что из-за этого звука у нас периодически возникает чувство, будто мы куда-то едем“, – говорит Галина.
После этого по инициативе новых жильцов на собрании КТ был поставлен вопрос о запрете курения в квартирах.
„До этого у нас такие вопросы никогда не поднимали. Я сама на том собрании не была, но ко мне пришла председатель и сказала, что такой вопрос был выдвинут, но собрание не поддержало инициативу“, – говорит пенсионерка.
Она добавляет, что после этого „жаждущие власти соседи“ начали все крушить.
„Все начинается вечером. Там такой грохот иногда стоит и в час, и в три ночи. Они просто нас провоцируют, чтобы мы пошли к ним. Но мы на это не реагируем. Женщина бегала по подъезду, кричала в окно: „Скоро вы там накуритесь?!“, стучала палкой или шваброй“, – рассказывает Галина.
Затем, по ее словам, еще один представитель КТ – Антон – поговорил с ней на тему курения в квартире.
„Я спрашиваю: а какие проблемы? У нас детей маленьких нет. Мне никто не может запретить, врач и тот может только посоветовать. В общем, этот разговор свелся к тому, что мне объявляют войну. Я из этой квартиры не уйду! На следующий день к нам пришла полиция, три человека. Спросили, с кем я живу. Попросили показать, где мы курим. Я показала, что мы с сыном курим на кухне. У нас там пепельница, банка с крышкой. Они посмотрели. Спрашивали, курим ли мы где-то еще. Но у нас нет такой надобности. Сидим на кухне, у нас все оборудовано, опасностей никаких нет. Никаких нарушений не нашли и ушли“, – продолжает Галина.
Также пенсионерка узнала, что соседи поставили принудительные вытяжки между стенами. Женщина уверена, что именно от них и идет треск.
„Такую же трещотку поставили на уровне раковины на кухне. Я мою посуду и слышу, как там все гремит. И закрыли шахту в туалете, – говорит Галина. – А пару недель назад было экстренное собрание, куда меня тоже позвали. Но я не пошла, поскольку мне тяжело туда идти. И как раз, пока у них было собрание, соседи снова включили этот шум. Я позвонила в правление. И тут они свою аппаратуру выключили. А мне Антон из правления говорит: да они сейчас в подвале у председателя. Я говорю, значит, в квартире кто-то еще есть“.
Предложения и угрозы
Затем, опять же при посредничестве правления, соседи предложили женщине за их счет поставить в ее квартире принудительную вытяжку.
„И если я не пойду с ними на компромисс, они подадут на меня в суд. Но мне никакие бесплатные вытяжки и лишний шум в квартире не нужны, – утверждает Галина. – На следующий день я написала заявление, чтобы сделали замеры движения воздуха в шахтах. Ответа пока не получила“.
Пожилая женщина идти на уступки и компромиссы с соседями не хочет – так же, как и просто говорить с ними.
„О чем я могу говорить с ними после всего, что тут почти год происходит? Они не изменятся. Они наоборот – еще больше наседают. Дым сигарет к ним проникать вообще не может. При реновации нам увеличили подоконник в четыре раза, а дым не идет сначала вперед, вверх, а потом обратно, к ним в квартиру. Мы не курим везде в квартире, а только в одном месте. Женщина, по-моему, там неуравновешенная. Она все бросает: тяжелые предметы, может, мебель поднимает – и бросает. Провоцируют нас на скандал. Я не хочу ни с кем связываться. Я хочу, чтобы мне открыли шахты, и был бы нормальный обмен воздуха в доме, как было раньше. Нас заманивали к ним посмотреть, но что я там увижу в чужой квартире. Мне это не надо. Меня интересует то, что у меня дома происходит. Считаю, что такие вещи надо обнародовать, чтобы таких соседей больше ни у кого не было“, – подытоживает пожилая женщина.
Дышать невозможно
Соседи Галины Александр, Ирина и их сын-подросток смотрят на ситуацию со своей стороны и тоже не готовы идти на уступки. Семья жалуется, что из-за запаха табака, который проникает в их квартиру от соседей, они не могут у себя дома вести нормальный образ жизни.
„Как только мы заселились, выяснилось, что соседи очень много курят. При этом у них открыто окно в кухне. Вроде бы обычное явление, все курят. Но они это делают по всей квартире – в спальне, в кухне, в коридоре. И все это благополучно проходит к нам. Для нормальной работы вентиляции люди приоткрывают окна. Нам это сделать нереально“, – рассказывает Александр.
Он говорит, что перед покупкой они интересовались у квартирного товарищества, какие в доме соседи.
„Нам сказали, что все хорошо. А вот выяснилось, что не совсем. Люди неконтактные. Добиться толку не можем. Жить в квартире нереально. В любое время она начинает медленно, но уверенно заполняться запахом сигарет. Что с этим делать, не знаем. Жена звонит во все службы. Я предлагал поставить соседям вытяжку, чтобы они включали ее, когда курят. Надо же понимать, что они не одни живут! У меня сын в два часа ночи поднимается, ему приходится переходить в другие комнаты, где запаха еще нет. А запах сильный. За вчерашний вечер и за полдня сегодня тюль в комнате уже можно снимать и стирать, т. к. он успевает провонять стойким запахом табачного дыма“, – рассказывает Александр.
По его словам, решить проблему ни председатель, ни полиция, ни другие службы не могут.
„Приходили трое полицейских. Заходили к ним в квартиру. Девушка-участковый приходит потом к нам и говорит „я за пять минут у них вся пропахла табаком“. А вы представляете, каково нам так жить“, – говорит мужчина.
Что касается шума, то Александр не знает, что в их квартире может так шуметь, чтобы соседям мешало.
„Вот как раз были мы у председателя, и члены товарищества там присутствовали. В это время поступает звонок. Опять, говорят, в нашей квартире что-то шумит. Нас, отвечаю, даже дома нет, мы же здесь. Что там может шуметь? Говорю, идите, послушайте. Двое человек поднялись, послушали – тишина. Мы поднялись все вместе, я открыл дверь. Заходим, смотрим. Люди походили, ничего не услышали. А она говорит, что шумит“, – рассказывает Александр.
Из шумных бытовых приборов на их кухне – вытяжка и кофемашина, а также напольный вентилятор. Вытяжку они включают во время приготовления еды или же для того, чтобы проветрить кухню, когда она заполнилась запахом табака.
В квартире также установлены фреш-клапаны для притока свежего воздуха. Они оснащены фильтром, но не блокируют вонь от курения и не шумят.
„Мы в квартире ничего глобально не меняли. Пришлось сделать небольшой косметический ремонт опять же из-за соседей. Мы подняли старый ламинат, а там – просто ужас, вся подложка была пропитана запахом табака. Снизу были сквозные отверстия к соседям. В панельном доме это обычное явление, но их надо устранять. И по мере устранения, естественно, их воздух будет все меньше уходить к нам. А по вентиляции пусть разбирается товарищество, – говорит Александр. – Я сам очень заинтересован решить эту проблему. Мы хотим жить спокойно, никому не мешать, и чтобы нам никто не мешал“.
Мужчина признает, что пару раз дверьми они специально хлопали, когда уже сдавали нервы от того, что ночью в квартире не продохнуть. Семья планирует обращаться в суд.
Когда одни мешают другим
„Я понимаю, что в своей квартире они могут делать что угодно. Но с оговоркой: пока это не мешает соседям. А они мешают, – констатирует Александр. – Один я к ним в квартиру идти тоже не хочу, а то они потом могут полицию вызвать и сказать, что я им чуть ли не угрожал. Один раз предложил члену правления Антону пойти со мной. Полтора часа мы стояли возле их квартиры. Антон барабанил по двери. Ноль реакции, хотя люди точно были дома. Потом у нас было собрание, хотели просто поговорить с ними. Мы с женой пришли. Председатель сказала, что вроде и соседи должны прийти. Но никого не было“.
Супруга Александра, Ирина, жалуется, что вынуждена каждый день бороться за свежий воздух в своей квартире. Нервы и терпение женщины, действительно, на пределе. Она не отрицает, что и дверьми хлопала, и в окно кричала, чтобы соседи перестали курить.
„Ночью, когда сын от вони сигарет просыпался, я ему уступала место в комнате с отцом, где запаха не было. А сама выходила на улицу, потому что больше в квартире дышать нигде не возможно. Почему я должна молчать при этом? Я должна жить полноценной жизнью, как любой человек. А она (Галина) считает, что раз жила здесь так 40 лет, то и сейчас может. Но она не может и не будет. Я не обязана дышать ее сигаретным дымом! Почему они нам навязывают свой асоциальный уровень жизни? Валентина (председатель КТ) нам несколько раз советовала поговорить с ними. Но я с такими людьми рядом на скамейке не сяду. Для меня это – не тот уровень. У нас с мужем – высшее образование. Мы сами из Минска, муж давно здесь живет, он ценный специалист. А мы с сыном переехали три года назад. У нас всегда были культурные отношения с соседями на уровне „будьте добры, пожалуйста“. А здесь я должна сейчас смириться с тем, что мою квартиру закуривают? Для меня это уже стресс“, – говорит Ирина, с трудом сдерживая эмоции.
Правление бессильно
„Между ними идет серьезная борьба. Они пишут заявления друг на друга. Вообще, конечно, курят там сильно. У Галины в квартире – очень сильный запах. И если это мешает, нужно искать какой-то консенсус. Прежние жильцы из верхней квартиры больше десяти лет были за границей и редко сюда приезжали, – рассказывает председатель КТ Валентина. – А в вентиляции у нас все каналы прочищены, установлены дополнительные тяги. Визуально члены правления ничего у соседей сверху не нашли такого, что нельзя устанавливать. Все ответы были официально переданы Галине“.
Она признает: „Проблема у них, конечно, серьезная. Но правление ничего не может сделать. У нас нет юридических рычагов давления“.
Председатель также добавляет, что сама не слышала того шума, о котором говорит Галина.
„Мы сейчас заказываем экспертизу движения воздуха. Галине я объяснила, что если ничего не найдут, то ей придется за экспертизу заплатить. Но в остальном правление в данном случае не компетентно. Мы со своей стороны приложили все усилия. Несколько раз вопрос о курении поднимался, обсуждался. Но жильцы запрет о курении не поддержали. А в общих коридорах везде висят таблички „не курить“ и параграфы закона указаны. Так что пусть они сами разбираются с помощью юристов“, – говорит Валентина.
Через несколько дней председатель сообщила, что экспертиза циркуляции воздуха была проведена. Согласно ее результатам, в шахте со стороны кухни циркуляция в норме. Небольшая проблема была замечена в шахте в туалете.
„В кухне у Галины – прекрасная тяга. Даже выше нормы. Ей об этом сразу сказали. В туалете же еще будем разбираться, кто виноват, – говорит председатель. – Но суть-то – не в вентиляции, а в том, что они курят. И эта проблема между ними. Поднять вопрос об отчуждении я не могу. Долгов у Галины нет. Конкретных нарушений нет. На каком основании отчуждать ее недвижимость? Это не так просто. И этим не правление КТ занимается“.
Еще через несколько дней устранили неполадки во второй шахте. По словам Александра, проблема была как раз в том, что из-за неверной тяги воздух из квартиры Галины попадал в ванную комнату верхней квартиры.
Только в суд
Вся эта история длится уже почти год, и никто не может помочь в разрешении конфликта между соседями. Единственный вариант для обеих сторон – это обращение в суд. Но для этого надо иметь документальные доказательства того, что действия одних жильцов мешают или причиняют вред другим.
„В этой ситуации все действительно непросто. Без каких-либо экспертиз требовать от кого-то чего-то в данном случае невозможно. Если кто-то из этих жильцов будет обращаться в суд, то все требования нужно будет обосновать. Просто слов или показаний свидетелей будет недостаточно, – говорит юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева. – Здесь спор – только на уровне жильцов, КТ остается в стороне. Соседи сверху могут через суд потребовать, например, чтобы жильцы снизу поставили фильтры, улавливающие табачный дым. Но только в случае, если они докажут с помощью экспертизы, что воздух, поступающий в их квартиру, не соответствует допустимым нормам. По поводу вентиляции – КТ, например, может потребовать у собственника доступа в квартиру, чтобы проверить, как установлена кухонная вытяжка. Может быть, именно она влияет на общую вентиляцию. Этого же можно потребовать и через суд“.
Юрист отмечает, что в данном случае это будет не исковое производство, а заявление в Харьюский уездный суд.
Какие ваши доказательства?
Однако обнаружить источник шума, о котором говорит Галина, не получается. Следовательно, измерить уровень шума тоже нет возможности – как, например, это делают в случае шума на улице.
„В домах в случае бытового шума от соседей (музыка, крики, передвигание мебели, детские игры и т. д.) следует исходить из положений Закона о защите правопорядка. В этом случае нормы не выражены в предельных цифрах. Исходить надо из субъективной оценки нарушения общественного порядка и причинения неудобств“, – объясняют и в Департаменте защиты прав потребителя и технического надзора, и в Департаменте здоровья, отмечая, что данные ведомства такими вопросами не занимаются.
Сама Ирина решила воспользоваться приложением IQAir, которое позволяет измерять качество воздуха.
Привлеките специалистов
В полиции же отмечают, что по адресам данных квартир за последний месяц было два вызова в связи с раздором между соседями. Местный участковый осведомлен об этом затяжном конфликте. Вопросом же курения полиция не занимается.
„Если конфликт имеет затяжной характер, следует обратиться к участковому полицейскому. Он пообщается со всеми сторонами конфликта, чтобы найти решение ситуации. Контакты своего участкового можно найти на сайте www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei Если долговременная проблема переросла уже в межличностный конфликт, и нарушения закона нет, либо оно было, но лица уже привлечены к ответственности, а конфликт снова эскалировал, то к урегулированию ситуации можно привлечь специалистов по примирению Департамента социального страхования. Для проведения примирительного процесса свое согласие должны дать обе стороны конфликта. Эта услуга – бесплатная“, – отмечает участковый полицейский Ида-Таллиннского отделения полиции Кира Кузнецова-Чупин.