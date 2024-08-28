Дизайнеры интерьеров назвали главный цвет 2025 года

„Вместо рубиновой и сине-изумрудной зелени, которая привлекала клиентов пять или около того лет назад, сейчас они любят глубокие бордовые, фиолетово-коричневые оттенки и растительную зелень“, — объяснил дизайнер из Сан-Франциско Ноз Нозава в разговоре с изданием.

Похоже, 2025-й не станет исключением.

Глубокий и динамичный малиновый оттенок стал цветом года 2025 по версии Behr. „Это тот идеальный цвет, который привносит баланс тепла и жизненной силы в пространство“, — говорит Эрика Вельфель, вице-президент компании по цвету.

„Очень просто использовать его в самых разных эстетических целях как в небольших помещениях, так и в просторных: в качестве акцента или для окраски комнаты целиком“, — отметила эксперт.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на глянцевые краски трендового оттенка.