Нас снова пытаются обмануть: почему апельсины продаются в упаковке из красной сетки

Красная или оранжевая пластиковая сетка помогает создать впечатление, что кожура апельсина имеет более насыщенный оранжевый цвет, тем самым делая его более сочным и привлекательным для покупателей. Если фрукт недозрелый, то цветная сетка спрячет зеленые оттенки кожуры и усилит оранжевый цвет, благодаря чему апельсины будут выглядеть спелыми и более аппетитным.

Аналогично лимоны часто кладут в желтую сетку, чтобы подчеркнуть их естественный цвет. Если положить их в красную упаковку, они будут выглядеть оранжевыми и не такими привлекательными.

Этот принцип основан на иллюзии конфетти — визуальном феномене, когда на восприятие цвета сильно влияет окружающий контекст. В такой оптической иллюзии нейтрально окрашенный шарик помещается в сетку из разноцветных линий. Когда линии определенного цвета находятся на переднем плане, цвет шара кажется сливающимся с цветом линий.

В новом исследовании психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета в Германии подробно описывает, как оранжевая упаковка в супермаркетах использует иллюзию конфетти.

„Каждую субботу я покупаю апельсины для сока у своей любимой продавщицы фруктов Хельги на местном рынке. Недавно у нее не оказалось хороших спелых апельсинов. Позже, зайдя в супермаркет, я увидел изобилие спелых апельсинов и, конечно же, купил большую упаковку из оранжевой сетки. Дома, когда я достал апельсины из сетки, произошло чудо: все апельсины оказались ужасного зеленого оттенка!“, — рассказывает Гегенфуртнер.

„Мы пришли к выводу, что сама по себе ассимиляция цвета оказывает сильное влияние на внешний вид, превращая зеленоватый на вид апельсин в оранжевый. Стоит ли говорить, что продавцы фруктов давно это поняли. В супермаркетах легко заметить, что фрукты и овощи (например, лимоны, лук, цуккини или даже картофель) обычно упакованы в цветные сетки, чтобы зрительно сделать их более аппетитными“, — говорится в исследования.