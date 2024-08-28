Как обрезать малину после сбора урожая: 90% дачников делают это неправильно

Малину нужно обрезать перед зимовкой, иначе ягода дичает, мельчает и ее становится меньше. Садоводы советуют делать это сразу после сбора урожая. Рассказываем, как правильно обрезать малину, чтобы увеличить урожайность в следующем году.

Когда нужно обрезать малину после сбора урожая

Точных календарных сроков для этого нет - лучше всего ориентироваться на сам кустарник. Отплодоносил - можно обрезать.

Если речь идет о садовой малине, то это можно делать уже в конце августа-начале сентября. Малина ремонтантная дает урожай еще и осенью, поэтому с ней лучше не спешить.

Как обрезать малину после сбора урожая

Обрезка малины после того, как урожай уже собран, нужна для того, чтобы проредить кусты - так они получат больше воздуха, света и питания. Это снижает риск развития болезней и нашествия вредителей, а растение направит свои силы на молодые и сильные побеги, а не на поддержание слабых и больных. Таким образом удастся увеличить урожай.

Как обрезать малину правильно:

сначала нужно удалить прошлогодние побеги (они коричневого цвета) - они больше не будут плодоносить, поэтому их срезают у основания куста;

затем следует укоротить молодые зеленые побеги выше метра - срезать макушки;

в финале нужно вырезать тонкие и слабые молодые побеги ниже метра, а также боковую поросль.

Крепкие молодые побеги ниже метра нужно оставить.

Если говорить о ремонтантной малине, то ее, после того, как она отплодоносит, советуют срезать всю под корень.

Делать обрезку нужно секатором или садовыми ножницами, сам инструмент должен быть стерильным (например, продезинфицировать его аптечным „Хлоргексидином“) - это нужно, чтобы не заразить малину, если до этого вы обрезали другие кусты или деревья.

Все срезанные ветви из малинника нужно вынести и сжечь. После этого можно подкормить кустарник золой.