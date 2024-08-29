Как отмыть микроволновку за 5 минут без химии: гениальный лайфхак

Почему важно чистить микроволновку?

Способы очистки микроволновки:

Пар и лимонный сок размягчают грязь, после чего его легко будет удалить губкой.

Поставьте миску в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 5-7 минут.

Как избежать сильных загрязнений:

Не нагревайте посуду без еды: Это может привести к перегреву и образованию неприятного запаха.

Для того чтобы очистка микроволновки была быстрой и легкой, проводите ее регулярно. Не позволяйте грязи скапливаться, и ваша микроволновка всегда будет блистать чистотой.