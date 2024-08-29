Как отмыть микроволновку за 5 минут без химии: гениальный лайфхак
Микроволновка – незаменимый помощник на кухне. Но со временем на ее стенках скапливается жир, грязь и неприятный запах. Чтобы вернуть прибору прежнюю чистоту и продлить срок его службы, необходимо регулярно производить очистку, пишет Telegraf.
Почему важно чистить микроволновку?
Гигиена: Грязные стенки микроволновки могут стать питомником бактерий, что негативно влияет на здоровье.
Приятный запах: Устаревший жир и остатки пищи создают неприятный запах, передающийся на блюда.
Эффективность работы: Грязные стенки могут ухудшить эффективность работы микроволновки.
Способы очистки микроволновки:
Лимонный сок:
Налейте в миску воду, добавьте сок одного лимона и ломтики лимона.
Поставьте миску в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 5-7 минут.
Пар и лимонный сок размягчают грязь, после чего его легко будет удалить губкой.
Пищевая сода:
Смешайте пищевую соду с водой до образования пасты.
Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 15-20 минут.
Затем смойте теплой водой и протрите насухо.
Уксус:
Смешайте уксус с водой в равных пропорциях.
Нанесите раствор на губку и протрите внутренние стены микроволновки.
Для мощных загрязнений можно использовать пульверизатор.
Специальные средства для чистки микроволновок:
В магазинах бытовой химии представлен широкий выбор чистящих средств микроволновок. Следуйте инструкциям на упаковке.
Как избежать сильных загрязнений:
Накрывайте посуду: Используйте крышки для посуды во избежание разбрызгивания пищи.
Регулярно протирайте: После каждого использования протирайте внутренние стенки микроволновки влажной губкой.
Не нагревайте посуду без еды: Это может привести к перегреву и образованию неприятного запаха.
Для того чтобы очистка микроволновки была быстрой и легкой, проводите ее регулярно. Не позволяйте грязи скапливаться, и ваша микроволновка всегда будет блистать чистотой.