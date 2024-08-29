Полезные советы
29.08.2024, 07:07

Как отмыть микроволновку за 5 минут без химии: гениальный лайфхак

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: goffkein.pro | Shutterstock

Микроволновка – незаменимый помощник на кухне. Но со временем на ее стенках скапливается жир, грязь и неприятный запах. Чтобы вернуть прибору прежнюю чистоту и продлить срок его службы, необходимо регулярно производить очистку, пишет Telegraf.

Почему важно чистить микроволновку?

  • Гигиена: Грязные стенки микроволновки могут стать питомником бактерий, что негативно влияет на здоровье.

  • Приятный запах: Устаревший жир и остатки пищи создают неприятный запах, передающийся на блюда.

  • Эффективность работы: Грязные стенки могут ухудшить эффективность работы микроволновки.

Способы очистки микроволновки:

  1. Лимонный сок:

  • Налейте в миску воду, добавьте сок одного лимона и ломтики лимона.

  • Поставьте миску в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на 5-7 минут.

  • Пар и лимонный сок размягчают грязь, после чего его легко будет удалить губкой.

  1. Пищевая сода:

  • Смешайте пищевую соду с водой до образования пасты.

  • Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 15-20 минут.

  • Затем смойте теплой водой и протрите насухо.

  1. Уксус:

  • Смешайте уксус с водой в равных пропорциях.

  • Нанесите раствор на губку и протрите внутренние стены микроволновки.

  • Для мощных загрязнений можно использовать пульверизатор.

  1. Специальные средства для чистки микроволновок:

  • В магазинах бытовой химии представлен широкий выбор чистящих средств микроволновок. Следуйте инструкциям на упаковке.

Как избежать сильных загрязнений:

  • Накрывайте посуду: Используйте крышки для посуды во избежание разбрызгивания пищи.

  • Регулярно протирайте: После каждого использования протирайте внутренние стенки микроволновки влажной губкой.

  • Не нагревайте посуду без еды: Это может привести к перегреву и образованию неприятного запаха.

Для того чтобы очистка микроволновки была быстрой и легкой, проводите ее регулярно. Не позволяйте грязи скапливаться, и ваша микроволновка всегда будет блистать чистотой.

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