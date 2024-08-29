IKEA расширяется: открылся новый пункт планирования и заказа товаров в Тарту

„Вдохновляющие комнаты IKEA создаются на основе знаний о том, как люди живут дома. Чтобы показать актуальные решения, мы в IKEA посещаем дома местных жителей и проводим ежегодные исследования о жизни дома. Решения в зале экспозиции отражают полученные знания, показывая, как решать проблемы, с которыми сталкиваются люди, и как сделать повседневную жизнь дома лучше“, — говорит И. Филипова.

Общая площадь Пункта планирования и заказа товаров составляет около 2000 м2. Почти половина отведена под коммерческую зону и зал экспозиции, где клиенты могут черпать вдохновение из вдохновляющих обстановок для разных зон дома.

Она добавляет, что в IKEA Тарту клиенты смогут удобнее планировать и заказывать решения по обустройству дома. Можно выбрать объём необходимой помощи от специалистов по планированию, от самостоятельного планирования, до получения поддержки от специалистов или получения полной услуги по планированию, для этого нужно заранее бронировать консультацию. Полный ассортимент товаров для обустройства дома IKEA будет доступен через электронную коммерцию для выбора и заказа онлайн или лично в точках встреч с клиентами. Для получения и возврата заказов будет выделена специальная зона. Весь ассортимент ИКЕЯ доступен в интернет-магазине, для заказа онлайн или на месте в Пункте планирования и заказа. Для получения и возврата товаров будет выделена своя зоны.

„Мы, в ИКЕЯ, всегда предоставлять лучшие возможности для наших покупателей. С ростом потребности и запросов со стороны наших покупателей на юге Эстонии, расширенный Пункт планирования и заказа товаров в Тарту даёт больше возможностей, вдохновения, услуг, предоставляя клиентам более эффективное получение онлайн-заказов и сокращает время доставки. Мы стремимся, чтобы заказы из интернет-магазина были доступны для получения в течение 48 часов“, - говорит Инга Филипова , руководитель по розничной торговле IKEA в странах Балтии.

По словам Марью Йеэдас, генерального директора Lõunakeskus, они рады, что IKEA была хорошо принята в торговом парке Lõunakeskus, и это побудило IKEA расширятся именно в этом торговом центре. „В новом устойчивом и „зелёном“ здании торгового парка Lõunakeskus IKEA займет ещё большую площадь, чем раньше, предлагая многочисленным жителям юга Эстонии более удобные возможности для покупок и заказа товаров. Новое здание имеет класс энергопотребления А и реализует многие из лучших сегодняшних практик, в том числе здесь, на крыше, есть солнечная электростанция мощностью 350 кВт. Рядом со зданием построено 140 парковочных мест, а также 30 мест для зарядки электромобилей“, — сказал Йеэдас.

Основная цель Пункта планирования – это поддержка клиентов в планировании и заказе мебели по индивидуальному плану, теперь около 300 товаров может будет купить сразу на месте. Среди них: органайзеры и аксессуары для дома от 0,30 евро, столовая посуда и стеклянная посуда от 0,69 евро и игрушки от 1,50 евро.

Те, кто был в магазине IKEA в Таллинне, наверняка знают As-is или allahinnatud tooted (зона продажи товаров со скидкой). С сегодняшнего дня эта зона продаж также будет в новом Пункте планирования и заказа товаров в Тарту. Инга Филипова объясняет: „В IKEA мы стремимся к тому, чтобы товары и материалы использовались как можно дольше. Мы продлеваем срок службы наших товаров, разрабатывая долговечные решения, которые просты в уходе, их можно ремонтировать, адаптировать и использовать дольше. Отдел уценённых товаров позволяет нам работать, а нашим клиентам жить еще более устойчиво и с заботой о природе“

Все доступные в стране услуги будут также предоставляться в Тарту, например, доставка на дом, сборка, замеры, финансирование, установка мебели, дизайн интерьера для индивидуальных и бизнес-клиентов и т. д.