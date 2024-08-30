СОВЕТЫ│ Как подобрать колонку к интерьеру жилья

Обдумайте свои потребности

При оформлении помещения нужно учитывать, что каждое жилье и пространство уникальны. То же самое касается и вкуса владельца. Если раньше думали о том, как разместить колонку в гостиной, то теперь больше внимания уделяют тому, когда и где именно слушают музыку. Например, утром, собираясь на работу, хочется, чтобы музыка играла как в ванной, так и на кухне во время приготовления кофе. Поэтому Сильд рекомендует любителям музыки организовать аудиосистему так, чтобы музыка могла звучать во всем доме или квартире.

Что учитывать при выборе расположения

При выборе колонки решающее значение имеет планировка квартиры или дома. По словам Терезе Сильд, необходимо тщательно продумать, где располагаются какие помещения, и как музыка будет звучать в разных комнатах. Это важно, чтобы звук не мешал находящимся в других помещениях людям. На размещение колонок также влияет расположение мебели. „В пустой комнате музыка из одной колонки звучит совершенно иначе, чем в помещении, где много мебели и текстиля“, - отметила Сильд.

Используйте универсальность: чем меньше, тем лучше

В зависимости от общей концепции жилья – будь то современный или классический стиль – количество дизайнерских колонок должно быть минимальным. Сильд рекомендует приобрести один, но эффектный музыкальный центр, который привлечет внимание и станет декоративным элементом. В результате дом не будет переполнен разными устройствами, и общая картина интерьера не окажется слишком „шумной“. Отличным вариантом дизайнерской колонки является Samsung Music Frame – это одновременно и рамка для картин, и колонка, то есть элемент дизайна и музыкальный центр сразу.

Подчеркнуть или постараться скрыть?

Хотя колонок существует множество – как с точки зрения дизайна, так и типа – их интеграция в пространство во многом зависит от пожеланий пользователя. Если хочется выделить колонку, Сильд рекомендует играть на контрастах, иначе устройство сольется с мебелью. В то же время, если цель – сохранить минималистичный стиль, она советует экспериментировать с материалами и цветами, которые уже использованы в интерьере. Например, мебель из черного дерева и черная колонка или белые стены и маленькие белые колонки по углам.