Плоды гниют на деревьях: почему важно от них избавиться

Гнилые плоды на низких ветках можно собрать вручную, а на верхних — сбивать с помощью палки. Если оставить гниющие плоды на ветках, споры возбудителей болезни в них перезимуют, что нанесет ущерб урожаю в следующем году. Такие меры особенно важны в небольших садах, где химические средства борьбы с болезнями не используются.