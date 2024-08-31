Плоды гниют на деревьях: почему важно от них избавиться
Садовод Юрис Венде говорит, что если на деревьях гниют плоды, самое важное — удалить их, чтобы грибки, вызывающие гниение, не распространялись дальше, пишет Delfi Dom&Sad.
Гнилые плоды на низких ветках можно собрать вручную, а на верхних — сбивать с помощью палки. Если оставить гниющие плоды на ветках, споры возбудителей болезни в них перезимуют, что нанесет ущерб урожаю в следующем году. Такие меры особенно важны в небольших садах, где химические средства борьбы с болезнями не используются.
Гнилые или поврежденные вредителями плоды следует убирать с земли, вывозить из сада, сжигать или выбрасывать. Гниющие и пораженные вредителями фрукты не следует класть в компостную кучу. Это можно сделать только в том случае, если компостная куча уложена правильно, и температура в ней достаточно высокая для гибели возбудителей болезней.