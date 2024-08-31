Как организовать эффективную систему хранения вещей в квартире

По ее словам, есть необходимые для организации систем хранения вещи.

„Шкафы, стеллажи, навесные полки — для хранения одежды, обуви, книг и прочих вещей. Коробки с крышками и открытые контейнеры — для систематизации содержимого, удобны тем, что их можно подписывать. Органайзеры с ячейками — для хранения многих предметов: от канцелярских мелочей до десятков пар обуви — все зависит от размера и количества ячеек. Крючки и рейлинги — для вертикального хранения и экономии пространства. Этикетки и наклейки — для маркировки контейнеров и коробок. Разделители для ящиков и полок — для организованного хранения предметов“, — объяснила она.

Так, разделите места хранения на активные и пассивные. К активным зонам относят те, к которым вы обращаетесь постоянно: прихожая, гостиная, кухня, расположенные на уровне глаз полки и ящики, шкафы с одеждой и обувью. Пассивные — это места, которыми вы пользуетесь время от времени, например, кладовая или антресоль шкафа. Не стоит заполнять активные зоны предметами, которыми вы редко пользуетесь.

„Зонируйте пространство с помощью открытых стеллажей. Они выполняют функцию перегородки и предоставляют дополнительные места для хранения. Также, уменьшите объем вещей для хранения. Несезонные постельные принадлежности и одежду можно упаковать в вакуумные мешки — они займут меньше места и будут защищены от пыли и посторонних запахов“, — рекомендовала специалист.

Сделайте потайные ящики, например, под подоконником или, если у вас в доме есть лестница, из ее ступеней.

„Многоуровневые вешалки помогут существенно сэкономить место в шкафу: одна многоуровневая вешалка заменяет от трех до пяти обычных плечиков. Их можно купить, например, для брюк или шарфов, а можно соорудить самим, вешая на цепь“, — подчеркнула Кобылкина.

Органайзеры для мелочей представлены в большом многообразии: с открытыми и закрытыми ячейками, для полок и выдвижных ящиков, есть также подвесные варианты.