СОВЕТЫ│Как продезинфицировать подушки без стирки и особых усилий

Почему важно дезинфицировать подушки?

Аллергены: В подушках собирается пыль, клещи и другие аллергены, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

Бактерии: Потение во время сна создает питательную среду для размножения бактерий.

Запах: Со временем подушки могут приобретать неприятный запах.

Как часто нужно дезинфицировать подушки?

Рекомендуется дезинфицировать подушки каждые 3-6 месяцев. Однако, если у вас есть аллергия или вы часто болеете, эту процедуру следует проводить чаще.

Способы дезинфекции подушек:

Стирка в стиральной машине:

Проверьте ярлык. Перед стиркой обязательно проверьте ярлык на подушке. Большинство современных подушек можно стирать в домашних условиях.

Выберите правильный режим. Деликатный режим стирки с низкой температурой (не более 60 градусов).

Средство для стирки. Используйте гипоаллергенный стиральный порошок.

Сушка. Сушите подушки в стиральной машине в режиме дополнительного полоскания или на открытом воздухе в тени.

Химчистка:

Для деликатных материалов. Если подушки изготовлены из деликатных материалов или имеют сложную конструкцию, лучше отдать их в химчистку.

Профессиональная обработка. Специалисты химчистки используют специальные средства и оборудование, позволяющие эффективно очистить и дезинфицировать подушки.

Народные средства:

Сода и уксус. Добавьте в барабан стиральной машины вместе с подушками пищевую соду и уксус. Эти компоненты обладают дезинфицирующими свойствами.

Солнечный свет. Поднесите подушки на солнце на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи помогут уничтожить бактерии и клещи.

Профилактика появления пыли и бактерий:

Регулярно меняйте наволочки на подушках.

Чехлы. Используйте специальные чехлы для подушек, которые предохраняют их от загрязнений.

Вентиляция. Регулярно проветривайте комнату, чтобы снизить влажность.

Пылесос. Регулярно пылесосьте матрас и подушки.

Чтобы продлить срок службы подушки, старайтесь спать на спине или на боку. Это поможет равномерно распределить нагрузку на подушку и предотвратить ее деформацию.