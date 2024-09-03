Полезные советы
03.09.2024, 07:07

СОВЕТЫ│Как продезинфицировать подушки без стирки и особых усилий

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Подушка – это наш верный спутник во время сна. Поэтому важно поддерживать ее в идеальной чистоте. Регулярная дезинфекция подушек поможет избавиться от пыли, бактерий и аллергенов, обеспечив здоровый и комфортный сон, пишет Telegraf.

Почему важно дезинфицировать подушки?

  • Аллергены: В подушках собирается пыль, клещи и другие аллергены, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.

  • Бактерии: Потение во время сна создает питательную среду для размножения бактерий.

  • Запах: Со временем подушки могут приобретать неприятный запах.

Как часто нужно дезинфицировать подушки?

Рекомендуется дезинфицировать подушки каждые 3-6 месяцев. Однако, если у вас есть аллергия или вы часто болеете, эту процедуру следует проводить чаще.

Способы дезинфекции подушек:

Стирка в стиральной машине:

  • Проверьте ярлык. Перед стиркой обязательно проверьте ярлык на подушке. Большинство современных подушек можно стирать в домашних условиях.

  • Выберите правильный режим. Деликатный режим стирки с низкой температурой (не более 60 градусов).

  • Средство для стирки. Используйте гипоаллергенный стиральный порошок.

  • Сушка. Сушите подушки в стиральной машине в режиме дополнительного полоскания или на открытом воздухе в тени.

Химчистка:

  • Для деликатных материалов. Если подушки изготовлены из деликатных материалов или имеют сложную конструкцию, лучше отдать их в химчистку.

  • Профессиональная обработка. Специалисты химчистки используют специальные средства и оборудование, позволяющие эффективно очистить и дезинфицировать подушки.

Народные средства:

  • Сода и уксус. Добавьте в барабан стиральной машины вместе с подушками пищевую соду и уксус. Эти компоненты обладают дезинфицирующими свойствами.

  • Солнечный свет. Поднесите подушки на солнце на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи помогут уничтожить бактерии и клещи.

Профилактика появления пыли и бактерий:

  • Регулярно меняйте наволочки на подушках.

  • Чехлы. Используйте специальные чехлы для подушек, которые предохраняют их от загрязнений.

  • Вентиляция. Регулярно проветривайте комнату, чтобы снизить влажность.

  • Пылесос. Регулярно пылесосьте матрас и подушки.

Чтобы продлить срок службы подушки, старайтесь спать на спине или на боку. Это поможет равномерно распределить нагрузку на подушку и предотвратить ее деформацию.

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