СОВЕТЫ│Как продезинфицировать подушки без стирки и особых усилий
Подушка – это наш верный спутник во время сна. Поэтому важно поддерживать ее в идеальной чистоте. Регулярная дезинфекция подушек поможет избавиться от пыли, бактерий и аллергенов, обеспечив здоровый и комфортный сон, пишет Telegraf.
Почему важно дезинфицировать подушки?
Аллергены: В подушках собирается пыль, клещи и другие аллергены, которые могут вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием.
Бактерии: Потение во время сна создает питательную среду для размножения бактерий.
Запах: Со временем подушки могут приобретать неприятный запах.
Как часто нужно дезинфицировать подушки?
Рекомендуется дезинфицировать подушки каждые 3-6 месяцев. Однако, если у вас есть аллергия или вы часто болеете, эту процедуру следует проводить чаще.
Способы дезинфекции подушек:
Стирка в стиральной машине:
Проверьте ярлык. Перед стиркой обязательно проверьте ярлык на подушке. Большинство современных подушек можно стирать в домашних условиях.
Выберите правильный режим. Деликатный режим стирки с низкой температурой (не более 60 градусов).
Средство для стирки. Используйте гипоаллергенный стиральный порошок.
Сушка. Сушите подушки в стиральной машине в режиме дополнительного полоскания или на открытом воздухе в тени.
Химчистка:
Для деликатных материалов. Если подушки изготовлены из деликатных материалов или имеют сложную конструкцию, лучше отдать их в химчистку.
Профессиональная обработка. Специалисты химчистки используют специальные средства и оборудование, позволяющие эффективно очистить и дезинфицировать подушки.
Народные средства:
Сода и уксус. Добавьте в барабан стиральной машины вместе с подушками пищевую соду и уксус. Эти компоненты обладают дезинфицирующими свойствами.
Солнечный свет. Поднесите подушки на солнце на несколько часов. Ультрафиолетовые лучи помогут уничтожить бактерии и клещи.
Профилактика появления пыли и бактерий:
Регулярно меняйте наволочки на подушках.
Чехлы. Используйте специальные чехлы для подушек, которые предохраняют их от загрязнений.
Вентиляция. Регулярно проветривайте комнату, чтобы снизить влажность.
Пылесос. Регулярно пылесосьте матрас и подушки.
Чтобы продлить срок службы подушки, старайтесь спать на спине или на боку. Это поможет равномерно распределить нагрузку на подушку и предотвратить ее деформацию.