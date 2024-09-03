Цитрусовый апокалипсис: почему апельсины могут стать деликатесом для богатых
В последние десятилетия болезнь под названием Хуанлунбин (HLB), также известная как болезнь „позеленения цитрусовых“, активно опустошает сады Азии, Америки и нескольких странах Африки. И несмотря на то, что мировое производство цитрусовых значительно выросло благодаря высокому спросу на рынке и появлению новых плантаций, неумолимое распространение болезни все больше беспокоит производителей и заставляет стремительно расти цены на апельсин, пишет Delfi Dom&Sad.
Некоторые страны уже ощутили на себе экономические последствия массовой гибели цитрусовых. В Бразилии производство упало более чем на 20%, в Гваделупе на 60%, во Флориде и вовсе на 90%. Флорида, наиболее известный производитель апельсинов, сократила более тысячи рабочих мест в секторе цитрусовых. Повсеместно были введены жесткие карантинные меры. Только за год цена на апельсиновый сок удвоилась, а каждый фрукт достается производителям с большим трудом.