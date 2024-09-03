Цитрусовый апокалипсис: почему апельсины могут стать деликатесом для богатых

Некоторые страны уже ощутили на себе экономические последствия массовой гибели цитрусовых. В Бразилии производство упало более чем на 20% , в Гваделупе на 60%, во Флориде и вовсе на 90%. Флорида, наиболее известный производитель апельсинов, сократила более тысячи рабочих мест в секторе цитрусовых. Повсеместно были введены жесткие карантинные меры. Только за год цена на апельсиновый сок удвоилась, а каждый фрукт достается производителям с большим трудом.

Заболевание Хуанлунбин вызывает бактерия рода Candidatus Liberibacter, которая паразитирует в проводящих сок сосудах, флоэме. Столкнувшись с бактерией, деревья начинают вырабатывать сахарное вещество, известное как каллоза, которое скапливается в сосудах и закупоривает их, как при тромбозе. Происходит замедление, а потом и полная остановка фотосинтеза. После длительной бессимптомной фазы внутренние повреждения дерева проявляются в виде желтых пятен на листьях. В результате плоды цитрусовых деформируются, становятся более горькими, бледными и непригодными для продажи. Ветки растения постепенно отмирают, со временем болезнь распространяется на все дерево, и через несколько лет неизбежно приводит к его гибели. Можно ли остановить распространение этого заболевания, рассказывает The Conversation.