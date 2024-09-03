„Яды и токсины“: названы опаснейшие для человека комнатные растения

По словам эксперта, филодендрон и алоказия содержат оксалаты кальция, раздражающие кожу и слизистые оболочки, они вызывают отек гортани при проглатывании. Лялина добавила, что сок кротона ядовит, и раздражает кожу и глаза. Молочай (Euphorbia) — сок токсичен, вызывает ожоги кожи, раздражает слизистые оболочки, продолжила биолог.

Кактусы — их главная опасность в колючках. Они вонзаются глубоко в кожу и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Кроме того, сок кактусов крайне токсичен для животных, — резюмировала эксперт.

Ландыши, которые активно растут в средней полосе, являются ядовитыми растениями, рассказала ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи „Жить здорово!“ на Первом канале. По ее словам, в цветке содержатся два опасных вещества: сердечные гликозиды и лилиевые альдегиды.