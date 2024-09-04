Как создать интерьер, который не потеряет актуальности: советы дизайнера

Баланс между классикой и современностью — дизайн вне времени

Классика никогда не выходит из моды, поэтому, добавив в интерьер элементы, которые выдержали испытание временем, вы создадите прочный фундамент для вашего дизайна, считает эксперт.

„Например, классические формы мебели или архитектурные элементы, такие как молдинги, арки и колонны, могут прекрасно сосуществовать с минималистичными современными линиями и материалами“, — отметила Каминская.

В интерьере гостиной можно использовать классический камин с мраморной отделкой, а вокруг него разместить современные низкие диваны с чистыми линиями и минималистичной обивкой, посоветовала дизайнер. Такое сочетание создаст уютную и одновременно стильную атмосферу, которая будет актуальна десятилетиями.

Нейтральная цветовая палитра

По словам эксперта, цвета играют ключевую роль в восприятии интерьера. Нейтральные оттенки, такие как белый, серый, бежевый и черный, обладают способностью не терять актуальность со временем. Они создают спокойный фон, на котором легко выделяются любые акценты, будь то мебель, текстиль или произведения искусства.

„Например, в спальне можно использовать белые стены, серую мебель и бежевый текстиль. Такой интерьер будет выглядеть свежо и элегантно, а акцентные подушки или пледы, которые можно легко менять, будут добавлять разнообразие и индивидуальность“, — заверила Каминская.

Качество материалов

Интерьер вне времени строится на высококачественных материалах, которые будут служить долгие годы. Натуральное дерево, камень, металл и кожа не только эстетичны, но и долговечны. Они придают пространству ощущение роскоши и надежности, что особенно важно для создания устойчивого интерьера.

Кухонные столешницы из натурального гранита или мрамора не только практичны, но и добавляют кухне элегантности и престижа. Деревянные полы из дуба или ореха со временем только обретут патину, которая придаст вашему интерьеру дополнительное очарование, заметила дизайнер.

Избегайте сложных форм и чрезмерного декора