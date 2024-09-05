Цветоводам подсказали простой способ вырастить пышные орхидеи
Орхидеи будут цвести пышнее и чаще, если добавить в почву одно простое удобрение, рассказала основательница блога Gardening Olivia. Простой способ вырастить красивые орхидеи Оливия подсказала цветоводам в беседе с Mirror, пишет „Рамблер“.
По словам эксперта, потрясающим органическим удобрением может стать банановая кожура.
„Раньше мои орхидеи цвели редко, может быть, один или два раза в год, если повезет. Но с тех пор, как я перешла на банановую кожуру как удобрение, они цветут как часы несколько раз в год“, — призналась цветовод.
Блогерша отметила, что банановая кожура богата калием — важным питательным элементом, необходимым растениям для роста. Это вещество также повышает устойчивость растений к болезням, помогает формированию здоровых корней и впечатляющих цветов. Оливия порекомендовала собирать банановую кожуру в контейнер и, когда ее будет достаточно, высушить до хруста.
„Когда банановая кожура затвердеет, разломайте ее до состояния панировочных сухарей. Кухонный комбайн облегчит работу, но можно сделать это вручную“, — объяснила эксперт.
Кусочками кожуры нужно посыпать почву вокруг растения.
„Высушенная кожура будет медленно выделять питательные вещества в почву в течение нескольких месяцев по мере разложения. Мне нравится добавлять новый слой каждые несколько месяцев“, — отметила блогерша, порекомендовав подсыпать подкормку не чаще нескольких раз в год и делать это в конце лета или начале осени, чтобы дать орхидеям время подпитаться к зиме.